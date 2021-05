Erwin Wurm 活體雕塑在現實生活超乎現實｜Living Sculpture

撰文: moom bookshop 最後更新日期: 2021-05-05 00:00

怪誕幽默,偶爾令人微微蹙眉,下一秒又不禁為之著迷──這就是奧地利藝術家 Erwin Wurm(歐文沃姆)作品獨有的魅力。身為攝影師兼雕塑家的他,活躍 40 年來留下許多荒謬的經典作,《Erwin Wurm Photographs》便一口氣以 619 張影像和私藏檔案,回顧 Wurm 無邊無際的創意,和不為人知的創作歷程。

本書《Erwin Wurm Photographs》搭配歐洲攝影之家 MEP 為 Erwin Wurm 舉行的首場生涯回顧展一起出版,探索他採用多元媒材與手法創作的藝術品。詳盡匯集 Wurm 自 1980 年代末至今發表過的各類作品,其中包含出自 Wurm 私人檔案庫、從未公開過的原始目錄和印樣,以及近期的大片幅寶麗來相片。

透過第一手資料,我們能一窺 Wurm 創造諸多代表作和系列作的過程,例如暗示時間與存在的雕塑作品〈Dust Sculptures〉、呈現穿衣這項行為的〈Fabio Getting Dressed〉到屬於重要系列的〈One-Minute Sculptures〉盡在其中。在 Wurm 手中,雕塑和攝影如同一體兩面,皆游移在複製、創造或詮釋現實之間,時而戲謔時而思索。

他的作品需要被經歷,並持續翻新古典雕塑的概念,為它卸除神聖不可欺犯的光環,變成短命的一個表演性實踐。 Jérôme Sans

Erwin Wurm 於 1954 年生於奧地利,現居維也納。Erwin Wurm 出版過近 15 本同名作品集,此外還有《Self Portrait as 47 Pickles》、《Am I still a House?》、《Some of this and Some of that》等近 70 本攝影書。自 1981 年首度在國內舉行個人展後,Erwin Wurm 陸續獲邀在德國、克羅埃西亞、荷蘭、瑞士等歐洲國家的各大城市展出,並於 1990 年開始在美國展出,至今已舉行兩百多場個人展、參與上千場團體展,作品廣獲奧地利、比利時、丹麥、法國、加拿大、日本、澳洲、墨西哥、阿拉伯聯合酋長國等文化殊異的不同國家典藏。

