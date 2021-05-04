五四102周年｜蔡元培墓著名作家影星來祭　元培書院初設大南街

撰文： 來稿文章 最後更新日期： 2021-05-04 12:00

過往曾有誤傳，在香港仔華人永遠墳場內的蔡元培墓，長期荒涼，至1977年余光中等三名學者訪墓，才被發現。但事實並非如此。

文：潘惠蓮

蔡元培墓一直在香港得到善待，不但留港的北大校友每年都到墓前舉行春秋二祭，連著名影星鄧光榮、林鳳嬌、台灣大導演李行等，也曾來訪悼念，追思這位提倡「思想自由，兼容並包」的近代偉人。

剪報由潘惠蓮提供

後人改名換姓返滬隱居

蔡元培1940年3月5日在香港病逝後，同年10月下葬香港仔華人永遠墳場。當時日本侵華戰線已逼近，至1941年聖誕日，香港被日軍攻佔。仍留港的蔡元培遺孀周峻，及三名年少子女（晬盎、懷新、英多），於1943年改名換姓，跟其他難民一起乘船返回上海隠居。家人自此長居大陸，蔡夫人更沒有機會再踏足香港。

和平後，在蔡元培晚年擔任其私人秘書的北大校友余天民，於1946年底，委託廣東教育家黃麟書赴香港辦事之便，到香港仔華人永遠墳場，視察蔡元培墓地的情況。

一塊小小荒涼已久的墓石，冷然蕭索地孤立著，慣看秋月春風！直到1977年余光中、周策縱、黃國彬等人踏遍北邙，才找到這墓石（照片由潘惠蓮提供）

黃麟書在回信中稱：「於1946年12月冬至後，專誠往謁，敬以香花一束。葉（筆者按：指葉恭綽）題墓碑七字，紅色煥然，石亦完整，牧童助余拂去塵埃，低徊久之，不忍去也。因余得守墓人之引，萬墓叢中，毫無錯誤......今後如留港，時候合宜，當得再往展拜也。」

華僑日報1951年3月30日報道（報章截圖由潘惠蓮提供）

國民政府曾頒下國葬令

余天民獲悉後，即寫信告知另一名北大校友狄膺，信中稱：「此誠一大訊息，可釋懷念之人心頭懸，特為報知，以大家未能赴港展謁，得此良慰。」這是戰後最早有關蔡元培墓的文字紀錄（兩封信最早刊於1958月1月11日［蔡元培90歲冥誕］的台灣《中央日報》，後收錄於孫常煒編著的《蔡元培先生全集》，台北：商務印書館，1968）。

國民政府於1947年5月10日曾頒下國葬令，準備為蔡元培舉行國葬。但因內亂不息，國葬計劃告吹。

圖片來自開講作者文籽（https://opentalk.hk01.com/story/5ea10baa167c7801c96fb5bb）

1949年國民政府遷台後，由大陸來港的北大校友逐漸增多，高峰期約二百多人。他們重組香港的國立北京大學同學會（下稱北大同學會），每年都到蔡元培墓前舉行春秋二祭。由1950至1970年代，香港的《華僑日報》差不多每年都簡報此活動的情況。該會於1962年出版的會刊，亦刊載了會員在蔡元培墓前的合照，及由他們撰寫的相關詩文。

《香港文學散步》記載1959年春祭

其中1959年4月12日的春祭，參予的北大校友余又蓀撰文一篇：〈謁蔡孑民先生墓〉，刊於香港的《自由人》月刊上，較詳細地描述了當日春祭的情況（收錄於小思編著的《香港文學散步》第三次修訂版。香港：商務印書館，2007年7月）。

早於蔡元培去世後的1940年3月14日，香港的北大同學會曾議決籌辦元培書院，以紀念蔡元培，但計劃一直無法實現。到了1959年冬，該會終於在香港開辦了一所以蔡元培命名的四年制私立大專院校：元培書院。首任校董會會長譚震歐，院長崔龍文，皆北大同學會成員。校址最初設於深水埗大南街，不久遷至廣東道992號及山東街27號。估計此書院維持至1970年代中期便結束。而這十多年間，元培書院每年都組織師生前往蔡元培墓地，參予春秋二祭。

1975年4月2日台灣《聯合報》

鄧光榮、秦漢、林鳳嬌等曾獻花致敬

到了1975年3月底，來蔡元培墓憑吊的，還有一批電影界的知名人士。當時正值香港馬氏影業公司在台灣投資拍攝的電影《吾土吾民》在港公映，導演李行和九名主要演員，包括鄧光榮、秦漢、林鳳嬌、王引、崔福生等，來香港展開宣傳，期間一起到蔡元培墓獻花致敬。

《吾土吾民 Land of the Undaunted》｜李行 LEE Hsing｜台灣｜Taiwan│1975│BetaCam│Colour│108min｜1975 金馬獎最佳影片｜恬靜的小城因日軍侵略而蒙上陰影，有人選擇明哲保身，有人則奮力抵抗。鄧光榮飾演的縣長公子表面親日，私下卻是抗日組織的首腦，在片中是衝突性最大的一個角色。雖然這在當年，是標準符合政治正確的類型產物，但鄧光榮、林鳳嬌與秦漢的黃金卡司，以及結合片廠風格與實景拍攝、賣力重塑時代風情的影像設計，如今看來，都是難以再現的往日風華。

因為這部電影描述抗日時期，王引飾演的中學校長，為了救國救民，和師生們忍辱負重，與敵軍周旋。電影公司指出：這不單是配合電影主題的宣傳活動，亦希望藉此喚起年青一代對蔡元培的追思和認識（1975年4月2日台灣《聯合報》）。

【五四102周年｜北京大學紅樓刻石有李大釗毛澤東卻沒有蔡元培？】

然而，那時不是互聯網年代，資訊流通不及現今那般便捷，香港政府和一般市民對歷史文化的關注，也不如1997年前後那般熱切。即使有明星到蔡元培墓悼念，也未能吸引當時的港媒作顯著報道。

因此，好些人誤會蔡元培的墓地，長期「孤清寂寞」，乏人致祭，甚至以為到1977年，才被余光中、周策縱和黃國彬三位學者發現。當然，三位學者名氣較大，他們訪墓後，先後在台灣和香港的報刊發表詩文記述訪墓情況，確是引起了文化界不少關注。

有關蔡元培墓的「前世今生」，筆者正詳細整理查證，不日發表長文。敬請留意。

（標題由編輯撰寫。原題：蔡元培墓並不孤單寂寞。本文不代表藝文格物立場）

作者簡介｜潘惠蓮，香港土生土長，1982年開始從事新聞工作，現為自由撰稿人。愛好歷史、旅遊和查案。近期著作：《尋找美人魚楊秀瓊──香港一代女泳將抗日秘辛》。

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