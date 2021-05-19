活佛Viva之後佛誕新歌：蒙著嘴說佛理？用創意反擊節日消費主義

撰文： 森恩 最後更新日期： 2021-05-19 00:00

時維2014年，源於一群發自中華網民最大的吼聲：為什麼只有聖誕節可以為聖人慶生，沒有人為佛誕主角普世歡騰？一如中大祭品司活用香港長者優惠大鬧港鐵站時發言痛罵「資本主義」作惡多端，抑或猶如央視狠批節日消費主義的文化惡習，回首這個小香港，卻竟有一大群先鋒份子以改寫歌詞為行動，以概念大碟製作為批判綱領，提出「佛誕應該要念記佛祖」來對抗消費主義，可謂覺醒年代的時代先聲。

根據網絡最權威的網絡史冊「香港網絡大典」所載，當年香港確實發生過一場文化運動：「2014年高登音樂，為惡搞『佛教概念大碟』《罪與佛》虛擬專輯中的其中一首二次創作歌曲，改編自謝霆鋒的《活著Viva》一曲，於2014年1月18日推出，由一眾高登會員改詞，『漏奶』主唱。」網民模仿1990年代唱片公司為新唱片宣傳的短片，先改編幾首當年經典金曲其中幾句，配以陳述歌曲特色的旁白，幾可亂真。誰會料到，後來真有人完善一首首貼切動聽的傳教歌曲。時至今日，仍然是網民一年一度的文化朝聖，每到佛誕總想高歌一曲，用文化力量來對抗節日消費主義。

在消費主義主導、崇尚自由的香港社會，網民自發大搞佛誕歌曲創作行動，本來無傷大雅；有網民將美帝入侵本土的主題公園改為「香港釋迦牟尼樂園」，人不介意，老鼠卻不，竟由代表美帝消費主義的一方意圖興訟，欲撲熄香港網民創意的一團火，這場文化行動雖然打不響革命的銅鑼，但也足以為這個節日產生不少文化話題，領先全球。

是日佛誕大家開心放假，不妨一同回顧八年以來的網民創意，從「佛誕概念大碟」《罪與佛》到元祖級別二創先鋒《活佛Viva》，節錄精彩歌詞，識唱一齊唱——

2021年：蒙著嘴說佛理（原曲：《蒙著嘴說愛你》） 苦海一覺甦醒 高僧天光看風景 望望佛祖參透心經 鳥語花香呼應 阻止黑暗得逞 一起喃嘸阿彌陀佛 佛光與禪堂 貪嗔癡佈滿六界 你與我 忘凡塵 超脫參透 活化 我心境 So I say I love you 只有愛佛祖不枯 生活在劫難裡 心靈從未給沾污 因果報貧病困苦 笑著去吃苦 沒怨恨如來不顧 So I say I love you 不破戒全因師父 參悟後剃度only you 袈裟要蒙著我嘴 我亦可高呼 全憑有佛誕加持 還要靠觀音照顧

原曲——

2019年：《佛手瓜》（原曲：《苦瓜》）

2017年：《高僧低谷》副歌（原曲：《高山低谷》） 你已廟裏得道 我已踏上歸途 歸於麈俗滄海一粟招惹滿身塵務 努力亦徒勞 放下俗塵煩惱更好 妙法天高 隔着困苦滔滔 我見亂世糟糕 你說盡乃虛無 只可能滯於鬼畜中整理我的塵務 拈花相對笑 阿賴耶內未見苦厄 孽債千種 愛恨化不到 笑對我命數

2016年：《如來祂不夠愛我》（原詞《原來她不夠愛我》，網民「唔使多謝我」改詞） 祂慷慨四處講道 捐出了一生 努力全面奉獻 又何妨 祂的功德滿了昇佛 我卻仍不安 為生活殘酷狀況 而心惘 神佛我也參拜 惟看夠悲情實況 感覺太不爽 如來祂不夠愛我 沉倫我卻沒受助 原來福蔭並非講求 佛經看過幾多 如來祂不理下我 何時家中懺悔過 就算喊聲比歡愉多 也是我的錯 祂應該比我更失望 更動搖不安 為貪念纏繫著我 而悽愴 唯幸這個根性 全靠那修煉而達正覺 堅決要歸釋 如來祂拯救了我 從前我放縱釀禍 原來一世並非講求 能得到有幾多 如來祂指教了我 凡人都必破戒過 孽債算出比功名多 那便要知錯 饒恕我先前盲目發泄 該對祂尚存寄望 如來祂啟發了我 沉迷錯只因貪之過 成貧僧會活得開心 也沒有虧欠那麼多 如來祂想教化我 才唯有再三叮囑我 如盼望每天快樂滿足 那便要遵照 教誨地過

2015年繼承2014年的佛誕改歌熱潮，更上一層樓：用改圖和語言建設一個主題樂園：

2015年4月下旬，高登創意台有網民以「昂平不如索性搞釋迦牟尼樂園啦」為題發帖，指昂平反正都是用佛教包裝去搵旅客錢的地方，故建議搞一個佛教主題樂園，結果一眾高登巴打及絲打都一呼百應，提供了不少令人意想不到的提議。一眾高登會員創作多個佛教主題機動遊戲及設施，包括「立地成佛跳樓機」、「登仙電梯」、「六道摩天輪」、「旋轉木佛」等等，有不少更有會員製作改圖，成功「興建」某些設施。高登眾會員除創作設施外，更有以迪士尼卡通作為藍本，創作與佛教有關的卡通人物，例如「尼姑七友」、「釋迦光蓮」以及「唐老衲」等等，最後「小熊牟尼」跑出，成為樂園logo上的吉祥物。 引述自香港網絡大典

2014年：《活佛Viva》（原曲《活著Viva》） 年輕得剃度誰亦能像波惹般乾脆 快活到半日也像活佛一百萬歲 任何事亦能像釋迦般清脆 快活到每日大一歲 在禪定 在禪定 若然佛心不夠靜 睡了亦每日培養佛性 若如石頭徘徊在八苦已失控 六道有壞有善 誰不信 吃了豬肉便流淚 吃上了狗肉又離去 活著就像似輪迴著來又去 有怨憎會便沉睡 若盛五陰亦未陶醉 活著是為我 為誰？ 喃嘸啊 喃嘸啊 喃嘸啊呢陀個佛 是無明緣行人世道理 就如生老死離別也糾纏活埋 但是這是快樂誰不快

同年尚有另一首奠基歌曲：《罪與佛》

詞：Karmen Choi (Facebook), 關和諧拎事, 慈能善, 中產地盆佬 你 繼續食齋嗎 尚愛去到處禪修嗎 你恨 涅槃越六道 你有心禮佛嗎 真想帶你拜拜 剛識到的祂 我很想你信教 這算是病吧 為何無論我 願意怎樣試 怎樣也不可一樣信佛家 原來沒唸佛太耐 齋戒都追不回來 試圖再去佛舍 也顯得不自在 不懂得如何誠心拜 還是我愛塵世 對聖母太放不開 難道又唸佛太夜 廟裏的鎖不能開 老衲也瞓著了 留在唸佛所在門內 放有祢祭品滿台 阿彌陀佛也再沒法不愛 我 有時仍很怕 膜拜你那從前釋迦 禮佛若然沒入定 會再生報孽嗎 真想帶你拜拜 剛識到的他 我很想你信教 這算是病吧 為何無論我 願意怎樣試 怎樣也日日唸經都咁差 原來沒唸佛太耐 齋戒都追不回來 試圖再 去佛舍 也顯得不自在 不懂得如何誠心拜 還是我愛塵世 對聖母太放不開 難道又唸佛太夜 廟裏的鎖不能開 老衲也瞓著了 留在唸佛所在門內 放有祢祭品滿台 阿彌陀佛也再沒法不愛 阿彌陀~ 阿彌陀~ 陀佛~ 原來沒唸佛太耐 齋戒都追不回來 試圖再去佛舍 也顯得不自在 抓緊於輪迴前的愛 從沒有脫耶教 轉了再轉也應該 原來又唸佛太耐 廟裏的鎖不能開 老衲戒了又戒 還望著缽狗肉門內 放有祢祭品滿台 阿彌陀佛也再沒法不愛

回顧香港踏入第八年的文化抗戰，網民成功反抗節日消費主義洶湧澎湃的折扣資訊，提高大眾關注佛誕初衷。過去在這個看似了無聲色的假日，你又聽過幾多首佛誕改歌呢？不妨在留言區分享一下？

（本文不代表藝文格物立場）