活佛Viva之後佛誕新歌：蒙著嘴說佛理？用創意反擊節日消費主義

根據網絡最權威的網絡史冊「香港網絡大典」所載,當年香港確實發生過一場文化運動:「2014年高登音樂,為惡搞『佛教概念大碟』《罪與佛》虛擬專輯中的其中一首二次創作歌曲,改編自謝霆鋒的《活著Viva》一曲,於2014年1月18日推出,由一眾高登會員改詞,『漏奶』主唱。」網民模仿1990年代唱片公司為新唱片宣傳的短片,先改編幾首當年經典金曲其中幾句,配以陳述歌曲特色的旁白,幾可亂真。誰會料到,後來真有人完善一首首貼切動聽的傳教歌曲。時至今日,仍然是網民一年一度的文化朝聖,每到佛誕總想高歌一曲,用文化力量來對抗節日消費主義。

在消費主義主導、崇尚自由的香港社會,網民自發大搞佛誕歌曲創作行動,本來無傷大雅;有網民將美帝入侵本土的主題公園改為「香港釋迦牟尼樂園」,人不介意,老鼠卻不,竟由代表美帝消費主義的一方意圖興訟,欲撲熄香港網民創意的一團火,這場文化行動雖然打不響革命的銅鑼,但也足以為這個節日產生不少文化話題,領先全球。

是日佛誕大家開心放假,不妨一同回顧八年以來的網民創意,從「佛誕概念大碟」《罪與佛》到元祖級別二創先鋒《活佛Viva》,節錄精彩歌詞,識唱一齊唱——

2021年:蒙著嘴說佛理(原曲:《蒙著嘴說愛你》)

苦海一覺甦醒 高僧天光看風景

望望佛祖參透心經 鳥語花香呼應

阻止黑暗得逞

一起喃嘸阿彌陀佛 佛光與禪堂

貪嗔癡佈滿六界

你與我 忘凡塵 超脫參透

活化 我心境

So I say I love you 只有愛佛祖不枯

生活在劫難裡 心靈從未給沾污

因果報貧病困苦 笑著去吃苦

沒怨恨如來不顧

So I say I love you 不破戒全因師父

參悟後剃度only you

袈裟要蒙著我嘴 我亦可高呼

全憑有佛誕加持 還要靠觀音照顧