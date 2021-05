金正日在看東西｜國家領導人死了也不放過人民　仍在為人民服務

撰文: moom bookshop 最後更新日期: 2021-05-27 12:30

「金正日在看東西」(Kim Jong Il Looking at Things)是一個這幾年來非常知名的Tumblr,照片全由 João Rocha 蒐集並發佈。

文:moom bookshop | 圖:Kim Jong Il Looking at Things

而這Tumblr以非常單一的主題經營,那就是搜羅北朝鮮最親愛的前領導人金正日認真觀看東西的照片,如此無聊的主題卻得到了非常多的注目和分享,甚至許多媒體爭相報道。

圖片來源:https://moom.cat/l/xpwVTe

這些照片,全都是北朝鮮希望透過影像,傳達領導人視察民間、體恤愛民的形象,並且塑造成為一位指標人物。然而在與外界斷絕聯絡管道的北朝鮮,萬萬想不到這些照片在西方國家反而造成極大的轟動,只是意圖似乎有了些許變化:一位高高在上、莊重且肅穆的國家領導人,瞬間變為如同搞笑藝人般超級療癒、並且令大家如此著迷。

+ 9 + 9 + 9

Marco Bohr 撰寫了本書的前言〈Looking at Kim Jong Il Looking at Things(看金正日在看東西)〉,探討此一系列在網路上爆紅的原因,並分析這些照片是如何如病毒般在網路世界傳播。本書由 Jean Boîte Éditions 出版,為系列叢書 FOLLOW ME 的其中一本刊物,主要聚焦於網路上新興的藝術。

【自moom bookshop授權轉載,標題為編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場。圖片來源】

尋書地圖——

延伸閱讀:1980年代中國孩子穿越童年尋回國家發達前|秋山亮二