虛實兵譜｜NFT 用於實物藝術？首先要知道什麼是「非同質化代幣」

撰文： 唐晉濱 最後更新日期： 2021-05-27 19:32

近月「非同質化代幣」（Non-Fungible Token，簡稱 NFT）於藝術界撳起熱潮，尤其多用於虛擬作品拍賣，成交價往往驚人。香港的兩位古董界收藏家，就嘗試將這最新的技術與古董拍賣結合，為藝術品收藏與鑑賞帶來全新的模式。

NFT 到底是什麼？

近月各大拍賣行迅速走向數碼化，藝術市場因此迎來諸多變革。今年3月拍賣行佳士得（Christie's）率先擁抱 NFT 技術，為數碼藝術品舉行獨立專場拍賣，破天荒接受買家以虛擬貨幣付款。當中拍賣數碼藝術家 Beeple 的 JPG 作品《EVERYDAYS: THE FIRST 5000 DAYS》，最後以天價港幣 5.4 億成交，成為史上作價最高的虛擬作品。這宗成交為何令世界驚訝？因為這是一件純數碼作品。

延伸閱讀——一張JPG拍賣成交價5.4億破紀錄 超越趙無極作品靠虛擬貨幣加持？

試想想，如果你在電腦用「小畫家」畫了一幅畫，再傳送一份複製檔案給別人，這時別人的圖片與你的圖片一模一樣——看上去一樣，圖片檔案的數碼資料也是一樣，那就分不出哪張才是「真跡」。可是有了區塊鏈與 NFT，就可以區別出「真跡」了。

（HK01）

在繪畫的領域中，數碼作品都不會被拍賣或收藏，因為數碼作品可以無限複製與散播，而且複製品跟「原作」之間沒有任何差異或減損（實物繪畫的複製品必定會比真跡失色），這就難以為數碼創作者的「原作」定出源於稀缺或「唯一」而生的價值，而只能以各種權利來回報創作者。常見的模式是支付一筆費用給創作者，以換取作品的獨家使用權（例如商業用途的插畫）；或是近年興起的創作者群眾募資平台 Patreon，就提供一個途徑讓人直接支持創作者，創作者可以劃分多個回饋等級，不同等級的支持者可以獲得不同的回報，例如觀賞作品、要求訂製新作品，或與創作者視像對話。

（Patreon）

可見數碼作品的世界，與講求擁有權的實體藝術作品世界完全是兩種運作機制。現在，這個局面因區塊鏈與 NFT 的出現而打破。

區塊鏈就似一本巨大的「集體帳簿」，背後卻沒有一個主持者（例如銀行）負責為這帳簿做結算。當每個交易者要進行一筆交易，就會直接寫在這本帳簿之上。而在區塊鏈之中，每一個區塊都與前一及後一區塊緊密相連，向前可以追溯上一單，向後可以追溯下一單，所以是公開、透明。因整個區塊鏈都連在一起，沒有人可以竄改任何一個部分而不被發現。

（Unsplash: Clint Adair@clintadair）

有了區塊鏈公開、透明、技術上不可能竄改的特性，經過區塊鏈保證的交易，會永久被寫進區塊鏈的電子記帳資料庫，因此可以作為絕對的證明，受它保護的資產，甚至比守衛嚴密的實體保險庫更安全。

由區塊鏈技術生成出 NFT，則是一種獨一無二的代幣（token） ，從而可以賦予數碼作品「唯一性」，使它無法被假冒、偽造。一件作品經過 NFT 保證後，任何沒有 NFT 的複製品就只是無效的複製品。在運作上 NFT 更可以分為多份，即是將一件虛擬作品的擁有權切成多等份，再推出到市場出售。收藏者買入了作品的 NFT 代幣，就等於成為了共同擁有者之一。

NFT ✕ 古董的『虛實兵譜』

既然 NFT 的出現解決了數碼作品的擁有權問題，那又可否反其道而行，將 NFT 用於實物作品上呢？香港的國際性古董及藝術博覽會——典亞藝博，今月推出『虛實兵譜』古董系列，是全球首個古董區塊鏈領域 NFT 發展項目，就作了這樣的嘗試。為了解 NFT 如何可以「聯乘」古董，我們訪問了典亞藝博創辦人黑國強先生（Andy）及董事鄭維揚先生（Warren）。

黑國強先生（左）及鄭維揚先生（右）（賴家俊 攝）

問：『虛實兵譜』是全球首個古董區塊鏈領域 NFT 項目，項目具體的運作模式是怎樣的呢？例如 NFT 會分成多個代幣嗎？古董的 NFT 擁有者，又怎樣可以同時擁有該件實物古董呢？

Warren：『虛實兵譜』將會有十多件古董，系列頭炮是這次展出的《曲龍匕》與《青龍偃月刀》。以《曲龍匕》為例，它的 NFT 將會分成 30 個代幣，這些代幣的價值與古董的價值本身脫勾，可以說代幣是古董的數碼代表物（digital representation）。但另一方面亦不能說兩者完全脫勾，NFT 持有者將獲得有特殊的權利：鑑賞權與獨家買賣權。

『虛實兵譜』中的《曲龍匕》，是出自中國戰國時代的青銅短匕（賴家俊 攝）

在《曲龍匕》 NFT 發售之後，這件古董實物會被鎖起六個月，期間古董的實物不會作買賣。然後我們每兩個月會舉行一次實物鑑賞會，供 NFT 持有者參加，由專家導賞，教導持有者認識這件古董的價值，希望藉此機會，讓新接觸古董的人士以最正確的方式進入古董這個界別，免於被假的專家誤導。

《曲龍匕》NFT 持有者亦將擁有古董實物的獨家買賣權，六個月鎖定期之後實物將會舉行拍賣，我們承諾只會賣給代幣的持有者，即是一種內部拍賣。各位持有者將會為古董出價，最後由價高者得。因此，NFT 的持有者會變成一種獨家的會員或群組。

在《曲龍匕》實物完成拍賣之後，代幣持有者將失去兩個特權：實物拍賣後就不再可以安排鑑賞；沒有競投得到《曲龍匕》的 NFT 持有者亦意味放棄了自己的獨家買賣權。可是我們不想因此就回收這些代幣，而會讓這些 NFT 繼續在市面之上買賣，我們將代幣配合典亞藝博未來的一系列的活動，為代幣持有者提供特別的回饋（perks），例如在往後的典亞藝博展覽上享有某些特權。換句話說，這些代幣會隨著時間演化。

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在下篇訪問之中，我們會繼續討論 NFT 如何為古董行業帶來新元素，並談談 NFT 將會如何改變所有人的創作模式。