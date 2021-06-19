有村架純菅田將暉戀愛花期前路預先張揚｜還是日本｜湯禎兆專欄

撰文： 湯禎兆 最後更新日期： 2021-06-19 00:00

《她和他的戀愛花期》當然在坂元的水準之下，但還是有值得一談的地方。

始終的主題很突出，後半段借好友的葬禮及婚禮來貫穿更加明顯。不過前半段較出色的安排，反而在兩次缺席的暗場——兩人交往始於同時缺席搞笑組合天竺鼠的表演，而具體崩壞可說以協調不到時間去看《牯嶺街少年殺人事件》為標誌，最終兩人也看不到楊德昌的傳世名作。

文：湯禎兆

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《牯嶺街少年殺人事件》當然是用來作麥與絹的對倒重象，大家都應該記得小四因為不願接受成長面對的腐朽現實而殺人——小明為求生存，只能由依靠一個男生到另一人身上；父親被疲勞偵訊後，已成為行屍走肉的活死人；以為是朋友的小馬，也背叛自己與小明交往起來。小明的金句：「你怎麼就是不明白呢？這個世界是不會為你而改變的，我就好像這個世界，是不會為你而改變的！」導致小四起了殺機。但更重要是揭破成長中的荒謬，大家眼中的世界不同模樣，當中已沒有對方的存在空間，於是只可各走其途，而《牯嶺街少年殺人事件》則作出了悲劇的選擇。

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好了，《她和他的戀愛花期》當然沒有背負《牯嶺街少年殺人事件》的社會意義，從一開始探討的已是文青世界究竟可以走多遠的命題。只不過位置易轉，選擇與世俗合流的是男方，女方在協同後（考會計試再覓得穩定工作）再重新上路，最後基本上是「喜劇」收場，彼此各自重新上路，而把美好回憶珍藏心底。

用銀幕上「缺席」的電影，把「進行」中的角色前路預先張揚，這正是坂元愛用的招數之一。

（原題〈一齣電影看坂元〉。本文不代表藝文格物立場）

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