日本女子獻身職場患癌請假做手術結果......｜異域旅者｜銀乙專欄

撰文： 銀乙 最後更新日期： 2021-06-25 15:00

「當年我媽患上腦癌，但她上司仍要她上班，不准她請假接受治療。」我在大學時，認識了桃子（Momoko）。她是日本人，自十三歲起離家，先後到瑞士、英國等地念書，最後來香港讀大學。

文：銀乙

臨近畢業，我們談起工作的話題。桃子説，她一點也不想回日本工作，小時候，父母把她和弟弟送到外國讀書，就是希望她將來能留在外國生活，不必再回日本定居。

桃子的父母離異，她和弟弟隨母親生活。母親的工作非常忙碌，她經常一早出門，到晚上八九點才下班，周末還要回公司加班。在她八歲那年，她母親患上腦癌，需要接受治療，但當她母親向公司請病假時，遭到上司的責難。

「母親的公司規定，員工請假，要提早兩星期至一個月申請，否則當曠工處理。一次，醫院打電話來，告訴母親明天剛好有治療空缺，讓她提前來醫院接受治療，不必等到下個月才來。母親聽後很高興，趕忙向上司請假，得到的回覆是：你這樣做很不負責任，不提早請假、安排好工作，這會影響公司日常運作的。母親一下子變得很自責，打算放棄明天的治療機會。最後，在我外婆勸説下，母親才下定決心請假。」桃子説。

日本公司人事編制問題

由於無法與公司協調，母親最終只能辭職治病。自此，為了讓桃子與弟弟有更好的選擇，父母把他們分別送往不同國家讀書，不必留在日本生活。

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日本人一直對工作有很強烈的責任感。二戰後，為了振興經濟、改善生活，日本人紛紛投入到工作中，直至二十世紀末，日本經濟迅速起飛，公司對員工需求大增，加上受社會提倡的「公眾利益重於個人利益」思想影響，民眾對工作的投入度有增無減，對「工作」的責任感慢慢演變成如今「生活」與「工作」失衡的局面。

「我在日本讀書時，老師經常教導我們，要努力讀書，將來找一份體面的工作，盡心盡力為公司效力，這是人生中最大的成就。在日本社會，很多人像我母親那樣，生病了也不敢請假去看病，擔心受到指摘，影響升遷機會，大家幾乎都把自己的整個人生奉獻給公司了。」桃子説。

工作讓我們收穫財富和經驗，然而，過度工作，帶來的可能是疾病和死亡。

Karoshi 是日文詞，指「過勞死」，這現象在日本很常見。2016年，日本政府進行調查，訪問約二萬名全職人士與一萬家企業，發現約23%的企業中，有僱員每月加班時數超過80小時，12%的超過100小時，大部份加班的僱員，不獲薪酬或假期補償。報告還推算，全國每五個僱員中，便有一人存在過勞死風險。

2019年，經濟合作暨發展組織指出，日本約有22%的全職僱員每周工作逾50小時，這個百分比遠較其他發達國家，例如美國的16%、英國的12.5%為高。

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根據日本勞工條例，僱員每天工作時數不得多於8小時，每周不得多於40小時。若公司需要員工加班，須與半數僱員或僱員代表簽署協議，遞交有關部門審議，才有機會實行。為改善加班情況，2018年，日本政府擬定法案，規定僱員每月加班時數不得多於100小時。然而，此舉惹來不少批評，有意見認為，個別公司會利用新措施，強迫僱員進行更長時間的加班。

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「一百小時，這是一個令人震驚的數字，比很多僱員正承受的八十小時，還要高出二十小時。每周工作四十小時，再加上這每月的一百小時，僱員都不用政府再立法保障什麼權益了，畢竟工作這麼長時間，人都差不多該死了。」桃子説。

畢業後，桃子與弟弟商量過工作的事，大家都不願回日本工作。桃子留在了香港，弟弟留在了美國。

（銀乙專欄「異域旅者」周五刊出，標題由編輯擬寫，原題〈奉獻的人生〉。本文不代表藝文格物立場）

作者簡介｜銀乙，希望通過文字，分享旅途教給我的那些事，讓更多人看見，世界各地不一樣的人生。

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