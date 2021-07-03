日本女人不會理解的男人秘密：印籠　古代日本另類工藝

撰文： 來稿文章 最後更新日期： 2021-07-03 15:29

印籠，原意為盛載印章之籠，乃古代日本男性在和服腰間上配戴的一種重要配件，為「提物」的一種，也是當時男性的時尚單品，道理有如現代女性佩戴手袋。

配戴印籠的示意圖（圖片由香港邦瀚斯提供）

因為和服不設口袋，分格構造的印籠正正可用作收納如藥品、煙草、印章等隨身攜帶之物，同時兼富裝飾性，功能美感俱備。

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印籠的材質非常多樣化，多以木竹或金屬製成，當中又以漆藝印籠最為精密。僅僅方寸之間，可呈現如家紋、動植物、景觀等各式圖案，層出不窮，令江戶時代具備潮流觸覺的富家子弟、達官貴人、以至武士階層均為之追捧，籠不離腰，按時節及場合而配戴不同款色，以表達自身品味之高，印籠亦因此從日用品演變成藝術品，問頂日本一流工藝。

19世紀 鏡石図蒔絵印籠，銘「本阿彌枩悅 枩悅（方印）」（圖片由香港邦瀚斯提供）

芸芸匠人當中，只有柴田是真（1907至1891年）稱得上是「日本漆藝第一人」。此次拍賣欣呈一件出自柴田是真的19世紀中國古墨意匠黒漆印籠，估價為25,000 - 30,000英鎊，柴田擅長以漆模仿其他媒材，此件印籠則以光亮的黑漆營造出中式墨餅的啞緻質感，而邊緣碎裂的痕跡也是故意刻上，可見技巧之出神入化。柴田是真於85歲辭世，前一年被選為「帝室技藝員」，相當於現今的「國寶」。

17/18世紀 樓閣山水図蒔繪硯箱，無銘（圖片由香港邦瀚斯提供）

19世紀薩摩紋付春畫蒔絵鞘印籠，銘「桃葉（花押）」，外面刻有薩摩島津氏武士家家紋，內藏的春畫描述武士交歡情景，以「蒔繪」技法灑上金銀彩粉精繪而成，色彩有如油畫般鮮活生動，但要以漆達成如此細緻境界，則極為難得。距今雖已逾兩百年歷史，卻華光不減，可知漆器的耐久性。

工匠技巧

漆藝印籠上的漆，乃出自亞洲漆樹的樹脂。樹脂有毒，含有高濃度的漆酚。工匠需從漆樹樹幹割出樹皮，讓樹脂慢慢滲出，再逐滴積累而成，而每株割開樹皮的漆樹都需時至少三天時間休息。印籠工匠把珍貴得來的樹漆耐心地重覆塗上，再利用其獨有的黏性，依照設計的圖樣加上金銀色粉，此工序名為「蒔繪」。印籠雖小，但從採漆以至完成一件漆藝印籠，卻需用上頂尖匠人以年計的時間製成，無疑是一個繁複且危險的過程，現代如是，古代更甚。