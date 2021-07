吳文芳：1989年對我來說，是重要的一年｜乜都有哲學｜連載之六

1989年對我來說,是重要的一年。那年的7月,我的大女兒將要來到這世界,我曾答應過自己要做一位好爸爸。所以要做一件「一定要做」的事,就是與準太太立即去登記結婚,以免女兒的出世紙上,父母二人的名字不全。我與準太太都曾經居住長洲,於是決定在長洲的鄉事委員會舉行婚禮,「既簡單,又不隆重」。

一個月內結婚生仔 | 文:吳文芳

我在油麻地小輪的二樓露天甲板上,見到一位衣著端莊,道貌岸然,中年有成的男士,我們相信他就是我們宣誓儀式的官方代表。那時候,新娘子的腰部已經十分「宏偉」,我坐在鄉事委員會的大堂中等待結婚一刻,有擔心過她會被人「浸豬籠」,幸好這個「擔心」並無出現!

吳文芳

在兩對長洲原居民補行儀式,取得結婚證書後,我們與兩對證婚人魚貫進入禮堂,站在我們早在甲板上遇到的男士前宣誓,交換戒指。完成後我們在門口拍照,然後在碼頭附近的食店「大宴」五位親朋,魚蛋粉、炸魚皮、蠔油菜心、凍熱檸茶,應有盡有。在返回香港的船上,又遇上了那天最重要的人——我們的宣誓官,大家都點頭問好,知道從此天各一方了。

一個月後,女兒從太太的肚子裡走出來,我也成了一個不折不扣的爸爸。為了女兒,我們改變了二人世界的安排,之前裝修好的小房成了女兒和菲傭的睡房,開始了四人生活。約一個月後,與我一起回香港的朋友 David 與太太 Sandra 帶同一位朋友前來探望女兒。最後這位陌生朋友因太喜歡我們的家——頂樓有一道旋轉樓梯可直達天台的設計,苦苦要求我們將房子賣給她。

「當然不可以。」 我斬釘截鐵地答。

兩個星期後,我還是受不了金錢的引誘而答應了。當中其中一個條件是,需要留下一件我無聊而掛在牆上,集電話、收音機、燈光、電腦,像藝術品的東西。當年 NFT(跨界別非同質化代幣)還未出現,如有,就「有錢收」了。當時,我們焦急地尋找新居,即使看中了,又被人高價捷足先登,手抱著一個月大的女兒,心如熱鍋上的蟻。不過,柳暗花明又一村,竟然在沒有高要求的情況下,找到一個之後居住了32年的家。人生的命運是很奇怪的,我常回想:沒有獨特之處的東西,就像一個沒有東西被人記著的廣告。那件牆上的「藝術品」、地下塗了黑色的木板、廳中那條旋轉樓梯真有它的作用!

(本文為不代表藝文格物立場)

【延伸閱讀:廣告定律就是沒有定律|吳文芳】

第七集受訪嘉賓:香港著名前唱片騎師郭利民(Uncle Ray)|Uncle Ray於1949開始於電台工作,1970年起主持香港最長壽的電台節目《All the Way with Ray》,至今年5月榮休。他於1964年獲派往英國廣播公司(BBC)修讀為期三個月的課程,期間曾兩度訪問著名樂隊 The Beatles。



香港電台第一台節目《乜都有哲學》,現逢周六晚上10時20分播出。節目由導演兼廣告人吳文芳主持,資深廣告人紀文鳳擔任嘉賓主持,透過來自不同行業的人物專訪、生活小故事,以及淺談廣告構思與創作,讓聽眾重新發現香港人獨有的生活態度與哲學。



吳文芳(Willde Ng)|前導演、前廣告人,近期熱衷寫作。出生於中國福建省晉江縣,1979年加拿大留學回港,三年後加入香港智威湯遜(JWT)擔任美術創作總監,並於1989年晉升執行創意總監,是當時首位華人出任國際4A廣告公司此類職務,任內協助JWT連續四年獲選「年度最佳創意代理商」及兩次摘得香港4A「金帆廣告大獎」。1992年,吳文芳離開JWT,創立「另一影廠」,成為一位知名的廣告導演。影廠更兩度榮獲香港4A「金帆廣告大獎」。2006年,吳文芳創立 thinkingwithoutthinking limited(不假思索有限公司),一間以人為本的企業傳播諮詢公司,為多個項目整理思維、制定策略並實施計劃。曾為香港2007年特首候選人曾蔭權提供連任競選策略諮詢,提出口號「我會做好呢份工!」,令其民望大幅提升24個百分點。吳文芳於2011年9月榮膺《Campaign》雜誌(亞太版)「25年來塑造亞洲創意行業的九位傳奇人物」之一,表彰其卓爾不群的創意才華。因早年周遊列國拍攝電視廣告,吳文芳熱衷旅行與品味異國文化。 2012年起自創獨具一格的「40小時」概念品牌,計劃以旅行專欄、旅遊書、電視節目、社交媒體、實體店等,全方位推廣旅行文化。現於中環開設一人圖書館,希望啟發年輕人在書本中找到生活的自由。



書展專輯|喬木談攝影:你選擇聚焦的影像是帶有一絲自我投射

喬木近照(作者提供)

書展專輯|黃霑的遺物|論文戰後講到回歸 廣播道訪問四大天王粉絲極痛苦

書展專輯|李志清畫寫沙田大圍白田村細路舊時生活

書展專輯|文學新人葉秋弦散文記錄故鄉年代

書展專輯|三不管地帶|九龍城寨生活照﹕你有你墮落 小孩在天台玩得很盡興

書展專輯|書展尚未回復疫前人潮 開幕最矚目書種是......

書展專輯|黃霑和香港流行文化|林綸詩專欄

書展專輯|粵語「包剪揼」「呈沉磨較叉燒包」考證有書可查

書展專輯|80後男男因「生理需要」合租書攤?專訪望日、鄧賜民

書展專輯|梁慕靈:小說所寫的香港好像突然成為某種歷史

書展專輯|由危險荒島到知名東方之珠:形塑香港的旅遊文化史