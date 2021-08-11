全紅嬋效應｜回到2005年看運動員訓練過程

+ 3

全紅嬋效應引起各地媒體重溫中國體育項目訓練的體制，更有人重提張尚武——曾在2001年世界大學運動會奪兩金的中國前體操運動員。為什麼這麼的一位國手，最終落得如此下場？在車廂裏，你會看到有個人穿著國家隊制服來表演；在街頭上，你會看到有個人以出色的體操動作表演著，前面放著一個器皿，等待欣賞者的打賞。

《新京報》曾評論稱「張尚武的命運像是在吊環上轉完了最後一圈，下落之後再未起來」，回應中國大陸當年的熱討論。海內外媒體回顧中國體操訓練傳統，追溯至蘇聯時期，沿用那種體制招募與培訓。亦有人看到在國際體育項目上，中國女子項目有增加的趨勢。

+ 2

文中這批新聞照片，拍攝於2005年；在鎂光燈照不到的訓練地點，有人將整個過程記錄下來。孩子當中有哪位已成功奪標？後來又有沒有繼續體育事業？在東京奧運閉幕、殘奧又將揭幕的當下，人人都在討論香港體育發展與資源，獎牌成果引起大眾關注，卻又沒有太多人關心一直主動地或被動地努力的孩子。他們訓練未必得到心目中的成果，為國增光的同時，不免為孩子帶來一系列的痛苦過程。

這些鏡頭，值得我們重溫，一同想想，在這種體制裏，運動何價，更要好好想想，這群孩子的未來，誰可援手。

（綜合報道）