阿富汗局勢｜《追風箏的孩子》作者聯絡故鄉親人：他們害怕塔利班

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阿富汗自從日前美軍正式撤離後，局勢仍在一片陰霾裏。《追風箏的孩子》作者Khaled Hosseini（卡勒德‧胡賽尼）在8月17日接受英媒採訪，表達他對當前局勢的擔憂。

《追風箏的孩子》曾改編為電影（電影劇照）

Khaled Hosseini（卡勒德‧胡賽尼）簡介｜1965年生於喀布爾、父親為阿富汗外交官。1980年蘇聯入侵阿富汗時，隨全家逃往美國尋求政治庇護。胡賽尼畢業於加州大學聖地牙哥醫學系，現居加州執業。《追風箏的孩子》雖是他的第一本小說，卻因書中角色刻畫生動，故事情節震撼感人，出版後大獲好評，獲得各項新人獎，並躍居全美各大暢銷排行榜，目前正改拍成電影中。



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「阿富汗人很了解塔利班。他們還記得上次塔利班在這裡（執政）時發生的事情。」他形容，阿富汗人是有理由感到害怕的。《追風箏的孩子》的寫作背景，正是出於他們執政時期曾禁止市民放風爭，衝擊了胡賽尼在故鄉放風箏的童年回憶。

New fighting in Afghanistan has forced almost 300,000 people to flee their homes since the start of the year.



You can help provide life-saving support to Afghans in need during this heart breaking moment in time: https://t.co/H1J0L9P30k pic.twitter.com/VPrwYt3w0f — UNHCR, the UN Refugee Agency (@Refugees) August 15, 2021

美軍撤離後，胡賽尼與仍住在阿富汗的親人聯絡。他們跟胡賽尼說，現在真的不敢外出，只敢留在家中。其後，胡賽尼在UNHRC twitter呼籲多國接收阿富汗難民。

本文所附照片為阿富汗孩子活在戰爭中的外電照片，可見當時孩子在聯軍進駐後，確曾有過短暫安逸；今後，在塔利班治下，他們的遭遇，無人敢預測。

（綜合報道）

《追風箏的孩子》簡介｜12歲的富家少爺阿米爾與僕人哈山，從小一塊長大，年齡相仿的兩人情同兄弟；然而，在一場風箏比賽後，發生了一件悲慘不堪的事，永久破壞了兩人之間的情誼，從此各自走上不同的人生道路——然而命運最後卻也以兩人始料未及的方式，重新連接起他們的關係。即使阿米爾不久跟隨父親逃往美國，以為可以因此逃避過去的自己，但關於哈山的回憶一直縈繞不去。阿米爾感到非常愧疚，無法原諒自己當年對哈山的背叛與懦弱的行為。為了贖罪，阿米爾終於再度踏上暌違二十多年的故鄉，希望能為不幸的好友盡最後一點心力……



追風箏的孩子：胡賽尼‧自我追尋三部曲｜作者：Khaled Hosseini（卡勒德‧胡賽尼）｜譯者：李靜宜｜ 出版：木馬文化 （2016）

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