拿破崙遺物｜道具樣本發現拿破崙頭髮　光譜學技術證實雙角帽物主

近日，拍賣行開拍拿破崙雙角帽。這頂雙角帽曾經是德國戲劇服裝師Leopold Verch舞台道具的設計樣本，題有「Original Napoleon I」（原屬拿破崙一世）字樣等多項標記，一直被視為最有可能由拿破崙（Napoleon Bonaparte）戴過的雙角帽。

拿破崙的帽子均由巴黎「Poupart et Cie.」公司製作，當中約120頂以名貴純海狸毛皮精製而成，至今已知存世僅二、三十例（圖片由Bonhams提供）

在1799年前後，拿破崙開始有戴雙角帽作戰，這是為了方便士兵隨時在戰場上識別自己。在達維特（Jacques-Louis David）1810年凱旋名作《拿破崙翻越阿爾卑斯山》中，可以看到拿破崙把帽子側戴。

達維特（Jacques-Louis David）1810年凱旋名作《拿破崙翻越阿爾卑斯山》（圖片來源：http://www.jacqueslouisdavid.net/）

這帽一直被反覆研究，先有巴黎軍事博物館證實其與拿破崙其他雙角帽尺寸及年代相匹。深入檢驗發現，常見於此類帽子的皮革防汗帶似乎已被有意去除。周知拿破崙的其他帽子均剪去汗帶。後來，經由首位發現拿破崙DNA標識的分子遺傳學家Gerard Lucotte教授測試，運用光譜學技術發現帽上的一根頭髮，確實帶有拿破崙DNA標識。

同時，經研究帽子的海狸毛皮等微生物材料後，確證製作手法與拿破崙其他帽子相同，後期分析更指出製造時期為19世紀早期。

拿破崙雙角帽：邦瀚斯預展

日期：9月6至10日

地點：香港邦瀚斯拍賣廳

地址：香港金鐘太古廣場一座20樓

