攝影展回顧四十年香港舞台史　3000張劇場照片資料庫線上免費開放

100張見證香港40年舞台藝術光影的照片，將於明天起於石硤尾賽馬會創意藝術中心展出。本港幾位資深舞台攝影師：謝明莊、關本良、張志偉、曾文通、阮漢威亦將會選出一張相片放入十年時間囊，給十年後的香港人。

「十年後要向香港觀眾講香港，你會選哪一張照片？」

「一攝無邊：香港劇場影像紀錄數碼資料庫暨教育計劃」項目總策劃陳國慧表示，這項紀錄香港舞台半世紀發展的項目以100張照片回望過去不同年代劇場變化，立足當下，希望把這份文化遺產留給未來，突破時間認識香港舞台發展軌迹。

文：賴家俊

圖：賴家俊、受訪者提供



「一攝無邊：香港劇場影像紀錄數碼資料庫暨教育計劃」項目總策劃陳國慧。（賴家俊 攝)

舞台表演本以流動形式呈現，但計劃卻選擇了凝聚瞬間的攝影照片來重看香港舞台發展。IATC（HK）總經理兼項目總監陳國慧（Bernice）表示，舞台表演是當下一刻演出，這與照片捕捉瞬間有異曲同工之妙，而相片本身在抓拍那刻亦已產生另一個故事和想像，是另一種可以打破語言隔閡而在舞台以外的敘事方式。

計劃簡介：

「一攝無邊：香港劇場影像紀錄數碼資料庫暨教育計劃」由國際演藝評論家協會（香港分會）（IATC(HK)）主辦和策劃，獲香港特別行政區政府「藝能發展資助計劃」的資助。一眾計劃攝影師及項目策劃早前會面，密鑼緊鼓為計劃的第一階段作好各項準備。本計劃整理和保存本地 6 位重要舞台攝影藝術家：謝明莊、關本良、陳德昌、張志偉、曾文通、阮漢威的演藝影像紀錄，創建香港首個結合紀錄舞台影像、梳理劇場歷史和口述舞台攝影史的中英雙語數碼資料庫。



「這次展覽既有劇照，但亦有很多不符合劇團市場推廣角度，是一眾攝影師心愛的遺珠相片，它們都有不同故事，紀錄了別具意義的時刻。」

Bernice表示計劃由七十年代開始展開紀錄，除了是參與計劃的攝影師最早由那時開始拍攝外，七十年代也是香港劇團開始由業餘邁向專業階段的重要轉折（香港話劇團成立於1977年、中英劇團成立於1979年）。劇團表演開始擺脫早年與影視作品關係，有更多不同角度創作和表演進路，出現百花齊放發展。然而舞台分工雖然愈趨仔細，但拍照存檔畢竟屬稀缺資源，劇團本身亦未必有好強紀錄意識，因此展出早年舞台照片多為劇照，目的是為了給傳媒或幫助宣傳，市場推廣功能性較強。

這次參與計劃的攝影師，多年來遊走於幕前幕後，能拍攝到很多劇照以外，觀眾視角看不到的視角和時刻。Bernice舉例舞台燈光可能是一秒間的效果，但照片卻抓住了這一秒時間，看到觀眾即場感受不到的燈光與舞台關係，照片紀錄讓舞台演出多了層次和想像，可以給沒有在現場看戲的訪客與舞台產生關係，讓他們從照片中感受到舞台的能量。「這些作品與舞台有關但又不是表演空間，既有收錄排練氛圍，亦有台前台後紀錄。照片跨越不同年代舞台創作、有已經不在世或無法再出現的演出組合，希望大家感受到演員和製作人想在舞台這空間說怎麼。」

左起：「一攝無邊：香港劇場影像紀錄數碼資料庫暨教育計劃」攝影師謝明莊、學員鄭梓榮。(賴家俊 攝)

自七十年代已參與舞台拍攝的攝影師謝明莊表示，香港劇團的規模較難撥資源聘請全職攝影師隨團拍攝，很多時都是依賴團中有興趣攝影的成員自資器材拍攝。以他為例，中學時代已是學校攝影隊成員，後來加入中英劇團，團員和攝影愛好者兩種身份讓他有機會拍攝劇團幕前幕後採緋演出，甚或各種花絮。「拍攝花絮也是重要的紀錄，演員要排戲便是想把最好的放上舞台，那排戲便是重要的創作過程。」

( 97年前有一批探討身份認同，給評論人稱為「97劇」的舞台劇，其中包括1996年中英劇團《香港考古故事之飛飛飛》，探討何謂香港人。謝明莊選了這劇的照片(左圖，原圖見右)放入時間囊，他憶述這張宣傳照當年去了現今已絕跡的石礦場拍攝，而石礦業正是香港早年獨特的產業，這張照片也是他首次在照片上用上加工技法。)

參加項目的眾位攝影師都曾出版舞台攝影集。(賴家俊 攝)

師徒制工作坊傳承經驗

這次計劃同時舉辦了工作坊，以師徒制形式讓每兩名學員跟隨一名資深攝影師走入實踐場域，傳承經驗。本身也是中英劇團電機師的鄭梓榮，在事前未知情況下獲派跟隨謝明莊學習，兩代中英劇團成員相遇，同樣都因興趣以工作人員身份參與劇團拍攝，大家對劇團中成員不同輩份稱呼和時代差異的認知，讓二人產生不少趣事話題，也因而少了隔閡。

「一張相得四條邊，自己決定主體放幾大！」鄭梓榮憶述老師謝明莊這句話，讓他體現到舞台攝影也是創作一種，是攝影師以自己角度捕捉所見。例如他以一張在舞台劇《西奧》所拍攝的照片為例，照片中燈光劃分了西奧和梵高（見下圖），這是因為他對舞台燈光極度敏感才拍下這張滿有故事，呼應劇情的作品。

攝影：鄭梓榮 香港話劇團《西奧》 (受訪單位提供)

疫情下，表演場地一度封館，有更多討論關於如何以錄像形式呈現舞台表演，同樣是作紀錄，資源可能要撥備往需求人手更多的錄像拍攝項目上。

Bernice表示有觀點表示隨着手機普及，很多團員可以隨手用手機拍攝舞台紀錄，舞台未必要再撥資源請隨團攝影師，攝影師的角色在被邊緣化或更不重視，但她對舞台攝影存續仍感樂觀，一來單憑從影片中截圖充當照片，遠遠沒有攝影師拍攝的效果好；而且隨著演出數目增多，始終會增加攝影師與劇團合作的機會，雖然全職舞台攝影會更困難，但仍然有機遇。而梓榮在疫情間，也曾參與過拍攝一齣因為疫情而中止演出的舞台劇，他也認同影片始終未能百分百再現現場演出，舞台仍然需求不同形式紀錄方式。

攝影：陳德昌 城市當代舞蹈團《躍定35－陳德昌舞蹈攝影展》, 2014 (參與是次計劃的已故攝影師陳德昌，早年以隨團攝影師身份參與舞蹈團演出拍攝，圖片由受訪單位提供)

舞台攝影很仰賴劇團本身是否視攝影為紀錄，有多重視紀錄？ 謝明莊

展覽和工作坊外，這次項目還收錄了超過3000張舞台影像，超過30條口述歷史訪問紀錄，為這橫跨40年香港舞台的歷史，創建香港首個結合紀錄舞台影像、梳理劇場歷史和口述舞台攝影史的中英雙語數碼資料庫，供公眾免費線上查閱。

【展覽地圖】

【展覽資訊】

名稱：一攝無邊：香港劇場影像展

日期：2021.09.11 - 10.10

開放時間：11am - 8pm

場地：賽馬會創意藝術中心L0及L1藝廊｜香港九龍石硤尾白田街30號

參展攝影師：阮漢威、陳德昌、張志偉、曾文通、謝明莊、關本良

策展人：陳國慧

展覽顧問：區德誠

（展覽期間設有導賞團，網頁登記參與）

一攝無邊：香港劇場影像紀錄數碼資料庫暨教育計劃*

主辦和策劃：國際演藝評論家協會（香港分會）

計劃網頁：asnap-beyondborders.hk

查詢：asnapbeyondborders@gmail.com

*此計劃獲香港特別行政區政府「藝能發展資助計劃」資助，節目內容並不反映香港特別行政區政府的意見。

