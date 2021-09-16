重慶繁華真相？巴黎攝影師探入四川水泥巨獸內臟

中國重慶的人口、經濟成長率在全球名列前茅，先天地形與氣候催生氤氳雲霧，加上伴隨當地高速成長湧現的特有污染，這座城市因而成為具有代表性的霧都之一。

巴黎攝影師 Cyrus Cornut 在重慶架起 4Ｘ5 大片幅相機，透過曾受專業訓練的建築師目光凝視這座城市，從中梳理出亞洲城市景觀爆炸的種種象徵，並集結成《Chongqing sur les quatre rives du temps qui passe（重慶：在時間流逝的四個沿岸）》一書，在摩天高樓、荒煙蔓草與水泥巨獸的夾縫中，看見發人深省的迷人光景。

文：moom bookshop ｜ 圖：《Chongqing sur les quatre rives du temps qui passe》

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Cornut 盤桓在當地居民身邊，尤其是過去的農民，將他們提供的人文尺度納入底片中。那些前任農民仍堅持在極小的土地上親自栽種蔬菜，若無其事地在長江與嘉陵江中釣魚或游泳，藉此抵抗時代與城市發展的潮流。Cornut 的影像貼切地描繪出當代世界朦朧曖昧的特質，以及無止境經濟發展掀起的過剩餘波；色調柔和的畫面散發著淡泊氛圍，復甦力量靜靜地湧現，流露一股不上不下的城市中獨有的憂鬱氣息。

Cyrus Cornut 於 1977 年生於法國，作品瞄準城市的發展、痕跡與空虛，城市中脫離自然的失真感，以及生活其間的人類行為。2006 年，Cornut 在阿爾勒國際攝影節展出自己的第一組中國城市攝影作品，翌年成為法國知名攝影合作機構 PictureTank 會員之一。2010 年，他舉行「市郊之旅」(Travelling to The Outskirts) 展覽，展示法國法蘭西島中大型集合住宅構築的獨特景觀。自 2011 年開始，Cornut 也將鏡頭轉向城市及鄉村的植栽景觀。為了放緩步調細細觀察，目前 Cornut 持續使用 4Ｘ5 大片幅相機在亞洲與法國記錄城市發展，同時創作融合繪畫、雕刻與攝影的視覺藝術作品。

【moom bookshop授權轉載，標題為編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場 】

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