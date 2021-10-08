諾貝爾文學獎｜古納作品無中譯本　台港文化界自嘲「可以休息」

每年十月，全球華人都會關注兩項文化大事，一項是純出版界交易場所發生的法蘭克福書展，一項是諾貝爾文學獎公佈結果。前者是業界行內大事，卻又被華文世界吹捧為全球關注的事情；後者是作家們愛恨交纏，就算自己拿不到，都希望自己猜得準。至於華文出版界，歷年翻譯多部外國作品，一年一度許願活動，大家都會以書祈福。

近年，台灣出版商經常「中獎」，以往翻譯的冷門作家作品，一經諾獎「認證」後，就會大紅大紫——一陣；過了十一月正式頒獎的日子後，此作家該作品往往又回到書架「神枱」束之高閣。

今年得獎人阿卜杜勒拉薩克・古納（Abdulrazak Gurnah）來自坦桑尼亞，他是難民，不是移民；他是逃亡，不是流亡。他沒有什麼「光環」，輾轉到了大學教書，又用英文寫作，最近才結束教學生涯。

直到他要退休了，華文世界竟然還是沒有留意他，各大小出版社與書店連半本譯作都沒有，弄得大家在今屆諾獎都非常狼狽，難以在最短時間點評得獎作家。於是，不少出版人與作家都在社交媒體自嘲一番，說大家可以休息一下了。以下轉錄一些出版人與作家的說法，且看今年諾獎沒有華文出版物支援，大家能談多久。

資深編輯、出版人沈嘉悅這麼說：

誰說得諾貝爾文學獎的。沒出中文版，出版產業的朋友就可以休息了？！ 沈嘉悅

然後向網民推介這項活動......

坦尚尼亞作家 犀利剖析殖民主義的深遠影響

和難民在不同文化與地域間顛沛流離的命運



阿卜杜勒拉薩克・古納1948年12月20日生於坦尚尼亞， 自1960年代末以難民的身分輾轉至英國讀書， 其後作品以英文寫作，目前於肯特大學教授文學。 這是自1986年的渥雷・索因卡之後，睽違35年來首位非洲黑人作家獲此殊榮。



古納的前三部作品記錄了在當代英國的移民經驗，第四部作品Paradise(暫譯：天堂)寫於1994年， 描繪第一次世界大戰期間的殖民非洲，進入該年布克獎決選名單。 他總共著有十部小說及多則短篇作品，始終以無限悲憫的胸懷，為這世界展示殖民主義帶來的深刻傷痕。



（來源：https://bit.ly/306Qe86）



作家廖偉棠亦在諾獎公佈結果後於社交媒體發話——

好了，我宣佈今晚華文媒體副刊休息，書評人休息:) 廖偉棠

詩人廖瞇則在沈嘉悅帖下回應指——

等翻譯翻完出版出完，大家都忘了...... 廖瞇

諾貝爾文學獎近年風雨不止，前些年爆出了性侵醜聞後又遇疫情；連年熱門高呼村上春樹，結果還是不似預期。

時至今屆，香港甚至有人估計會由香港作家西西奪得，最終獎項無緣華文世界。古納獲獎，作品沒有中譯本，相信不是華文出版界沒有眼光，而是一年一度的遊戲結果太難猜中。至於幾時再有華人作家獲獎，就要考一考諾獎評審的眼光了。