Fine Art Asia｜馮盈盈工藝 李志清速寫 古董NFT 典亞藝博新嘗試

《典亞藝博 2021（Fine Art Asia 2021）》今天（8日）起一連四日假灣仔會展舉行，展出多項中外古董典藏及當代藝術作品。將於明年亮相的香港故宮博物館於今屆首次設展外，大會亦迎接數碼熱潮，推出結合線下實物和線上藏品的NFT（Non-Fungible Token，非同質化代幣）交易展區。

「藝文編輯團隊」為大家挑選以下觀賞建議，當中包括上述重點展區，既有國寶級工藝作品、亦有揚威海外的本港創作、滿載香港情懷的白描寫生。

【香港故宮博物館】

今年是香港故宮文化博物館第二次參加典亞藝博，一如上屆館方將主辦多場講座，由研究員、策展人等分享籌備博物館的幕後故事外，今屆更開設實體展區，並設有專員駐場，示範及介紹上千年歷史的中國書畫修復技藝。

香港故宮文化博物館展區展現如何利用創新設計概念講傳統文化故事，展區參照紫禁城設計，大膽運用現代建築風格，以人手把鍛帶逐條穿引的方式重建故宮樑柱，讓人聯想故宮建築細節。引入天圓地方的概念，透過多個圓形和正方形的組合，重現「藻井」這種中國建築中常見的頂部裝飾手法。同場亦以3D模型展示香港故宮面貌，亦有影片展示部分藝術珍寶，包括多件專程由故宮博物院運抵本港的珍藏陶瓷及工藝品，例如北宋白釉瓷孩形枕，另有乾隆款彩色玻璃螺旋紋撇口瓶等。

【NFT交易及展區】

今年大會特設NFT交易及展場，當中包括「香港01眾樂基金」伙拍「01體育」與「藝文格物」展出的 10 張具代表性的香港運動員珍藏照片、藝人馮盈盈親自設計的「晶．凝」水晶手鍊、本港著名漫畫家曹志豪（Jerry）和國際級動畫師張小踏 （StepC）二人創作的 NFT 虛擬作品。

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馮盈盈向本網表示，於九月下旬開始在OpenSea平台發售「晶．凝」系列至今，首款《盈籽》已賣出六條手鍊、第二款《春華》亦已賣出三條，而用來競投的《蕡蓁》暫時最高出價是兩枚「以太幣」（ETH）。雖然已參觀多屆典亞藝博展覽，今屆卻首次以參展人身份參與，盈盈表示整個策展過程讓她感到切實投入設計主題的感覺，這次參展亦恍如給她展開了第二次生命旅程。

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典亞藝博首次引入NFT展區，創辦人及總監黑國強（Andy）表示，疫情下藝博會要想新方法讓推廣做得更好，今年只能依靠本地市場力量推動，因此嘗試以新穎市場和媒體來提高吸引力。他坦言推動NFT並不容易，這門新市場對業界仍在帶來衝擊，因此藝博會團隊率先用本身專業知識，首次NFT展用以古董NFT為主題，把代表中華幾千年文化內容的古董元素引入其中。

Andy表示NFT市場仍然在初階階段，大家平常受到一些大金額交易的NFT收藏界新聞影響，認為NFT藏品只是單單的數碼圖像（俗稱「格仔畫」），其實真實商業市場遠不止此，不少NFT收藏是結合線上和線下作品，是先有實體存在再發展NFT模式，故此這次展區的NFT作品，亦是線上線下結合，與純粹單一的虛擬NFT收藏有差異。

他認為NFT市場是無法回頭的新趨勢，其實這種虛擬收藏市場很早在年青人間醞釀，從他們會以信用咭、PayPal以至虛擬課幣購買網上遊戲配備已見濫殤，相信日後線上收藏會與日常消費並存，朝雙線平衡發展。

左起：典亞藝博創辦人及總監黑國強、首次參展的藝人馮盈盈。(賴家俊 攝)

【國際匠人協會】

典亞藝博大會指定匠人合作伙伴「國際匠人協會」，這次將展出日本匠人德力龍生和中村弘峰作品，主辦單位得到京都府的支持，希望與不同官方單位合作發揮向外文化樞紐交融角色。

德力龍生是日本國家一級玻璃匠人，這次以融合（Fusing）技術來製作的玻璃作品，是首次在香港展出。作品旨在反映作者對鄉下情感和大地熱愛，觀賞者以鳥瞰模式觀賞，玻琉結構呈現鄉村的不同高低地貌，反光物料仿如在空中望下湖泊的反光影像，而一些模糊了的位置，側恍如給流雲遮蔽的空間。

而新生代藝術家中村弘峰製作的兩個新派陶瓷娃娃，結合了古代技法和新派的工藝。作品結合了金箔、壁畫和瓷器，把成人禮娃娃打造成穿上鎧甲的日本武士。現今一代出身學院的藝術家，在學時規定要學習某些傳統工藝，這使他的作品結合了傳統和當代藝術風格，這次呈現的陶瓷娃娃正體現這種風格。

【五覺齋@國際匠人協會】

五覺齋於這次藝博會與國際匠人協會合作，展示一批金絲楠木薄浮雕工藝。金絲楠木門屬名貴木材，是清明時期皇家專用木材，專門用於皇家宮殿、少數寺廟的建築和傢俱，在其上的雕刻工藝因而也屬皇家工藝。

薄浮雕要求工匠在僅有1至2毫米薄木上雕刻深度上雕刻出十幾層的圖案，是極高要求手藝創作。策展人@五國齋Mona表示，金絲楠木浮雕是國家級非物質文化遺產，時至今日已是一種快失傳的工藝，這次的展出是十分難得的機會。

【文化者：李志清的筆墨下】

被譽為金庸御用畫家的李志清，以水墨畫參展，寫的是1970年代大圍一條「食街」。李志清受訪時說，小時候覺得這條街道很長，其實只有三間店舖的距離，與同學吃完就上學。

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第一間是吃麵的，第二間是粥麵店，第三間是燒味店。外邊就是街市。街道叫積存街，今天仍在，店舖則已不同。至於題字，是由著名作家蔡瀾所寫，觸動李志清的是這句：「除了筷子，什麼都可以放下。」同場尚有李志清其他作品展覽。

【馬興文「龍馬躍影」展覽】

載譽回歸的「龍馬躍影」展覽，由擅長畫馬的香港藝術家馬興文（SIMON MA）創作及策劃。「龍馬躍影」為國際巡迴展覽，以中西合壁方式演藝中國新水墨，巡迴展第一站於本年初在上海五萬呎展館開展，稍後將移師香港希慎廣場開展（是次典亞藝博為預展），然後會於澳門、星加坡和北京巡迴演出。展館同場展出歌手郭富城題字，馬興文透露正與郭富城有書法上創作合作，稍後將公佈詳情。

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馬興文現為 MA DESIGN 集團的行政總監兼藝術總監，香港賽馬會藝術大使、中意文化藝術大使、米蘭世博會中國館及企業館藝術總監，其創作的藝術作品被世界領先的博物館和美術館廣泛收藏。本次於典亞藝博的 NFT 平台上亦推出的 NFT 為小龍馬 Drago Cavallo 系列。

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我們稍後亦將會推出本港著名漫畫家曹志豪（Jerry）和國際級動畫師張小踏 （StepC）於這次NFT展覽的專訪，敬請留意。