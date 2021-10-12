今敏：造夢大師｜日本動畫最高峰是怎樣確立的｜安樂

今敏的一生僅導演四部動畫電影，不算多產，但他的每一部都是充滿想像、製作細膩的震撼之作，並且顛覆整個動畫產業，影響深遠。處女作《藍色恐懼》受邀參加柏林國際影展，榮獲亞洲奇幻電影節最佳影片。

我要懷著對世上所有美好事物的謝意，放下我的筆。先走一步了。 今敏

在他四部電影作品中，曾有三部，分別是《東京契爺》、《千年女優》及《盜夢探偵》均入圍奧斯卡最佳動畫的初選名單，《千年女優》更與宮崎駿的《千與千尋》一同獲日本文化廳媒體藝術節動畫大賞，名列世界史上絕佳五十大動畫。今敏的作品以畫風奇詭情節怪誕著稱，善用「意識流」的分鏡手法，打破了夢境與現實之間的界限，在幻想和真實的世界中穿梭自如。

文：安樂



今敏1963年10月12日出生於北海道札幌市，高中時愛看的動畫是宮崎駿的《未來少年柯南》（1978）與富野由悠季的《機動戰士高達》（1979）等。他又很喜歡大友克洋創作的漫畫《童夢》（1983）。自武藏野美術大學造形研究科視覺傳達設計系畢業後，先是以漫畫家的身分出道，開始在《週刊 Young Magazine》上發表漫畫。

我好愛自己生活的這個世界。這樣的想法，本身就是一種幸福。 今敏

1985年，他以《虜—TORIKO》榮獲第13回千葉徹彌獎優秀新人獎。後來他又出版了《海歸線》（1990）和《國際恐怖公寓》（1991）等漫畫作品。1995-1996年，他自評為「繪畫風格最統一」的長篇漫畫《OPUS》在漫畫雜誌連載，卻因該雜誌停刊而中斷創作。

在投入各種製作環節的時候，都是想著：『做做看應該會很有趣』的想法去，結果越投入越感到難以自拔。 今敏

今敏在動畫行業早期主要跟隨大友克洋的工作團隊，曾因而擔任過電影的共同編劇，他也在這個時候接觸動畫工作。除了和大友克洋有密切交流之外，他在1993年時曾與押井守合作製作《機動警察劇場版2 （Patlabor 2 the Movie）》。今敏在參與多部動畫作品的製作後，決定自己執導動畫電影，動畫製作部分由Madhouse負責。

1997年，導演的處女作《藍色恐懼》首次衝出日本，進軍國際，在柏林國際影展以非競賽影片播放。第二部作品《千年女優》在2002年上映，雖然兩套電影同屬低成本製作，但出色畫面加上特立獨行的敘事手法，成功令今敏蜚聲國際。

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2003年的第三部作品《東京契爺》正式上映，經歷早兩部電影的成功，其知名度大增，在《東京契爺》的DVD發行後不久，今敏初次執導的共13集的電視動畫《妄想代理人》，也是其一生的唯一一部動畫劇集。2006年，今敏完成多年夢想，推出改編自科幻小說家筒井康隆同名作品的《盜夢探偵》。該作品將今敏的國際地位推上另一個層次。除了入選多個影展的競賽名單，更重要是引起了文化界的長期討論，堪稱日本動畫藝術界的里程碑。2007年，今敏為日本放送協會的《Ani*Kuri15》計畫，與押井守、新海誠等多位著名的日本導演，發表了1分鐘的短篇作品《早安》。

之後他便著手籌備《造夢機械》（暫譯），可惜未能完成之際，今敏在2010年5月確診晚期胰臟癌，同年8月24日逝世，享年46歲。

想要相信與世間普遍觀念略略不同的世界觀活下去。感覺拒絕『普通』這點，倒還挺有我的風格的。 今敏

今敏的作品主題罕見、畫工細膩、分鏡精密，匹配鬼斧神工的剪接，除了有日本動畫的元素可愛型女性、體貼的機械人、未來世界及科技的毀滅力量外，也透過跳脫的敘事手法，關注社會，使作品充滿人文精神。描寫社會邊緣人物，涉及倫理，同時強調愛的力量，利用極具創意的視覺風格把殘酷的現實與荒誕的幻想共冶一爐。他的拍檔丸山正雄曾經表示，《造夢機械》於今敏逝世後的製作處於停滯，全因當今日本動畫界再找不到可跟今敏相比的導演。

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