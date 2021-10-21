深水埗《斷層》聯展　地質現象為喻探討「是非對錯」

深水埗藝術空間 Present Projects 的全新聯展《斷層》，以地質現象斷層為喻，探討對錯、常態與錯位等概念。 展覽由曾智愛怡策展，展出 8 位/組於香港創作的藝術家的作品。



岩層是地球的記憶體，斷層則是大地的記憶錯位，且往往伴隨著異常的天變。斷層線是由地球構造運動產生位移的地質現象，導致地殼裂開，有的裂縫細如毛髮，難以辨認，有的非常龐大，可從太空看見。本次展覽重點，就是這種平面分裂，藉此探討「斷層線」的物質性和象徵意義。展品主要由混凝土、大理石、紮帶、金屬絲、灌漿和泡沫等建築材料製成。有些裝置一乍眼幾乎看不出來，卻是在審視那些先入爲主的信念結構是否可靠，看我們在前路顛簸時能否克服情緒波動。有些展品拿「fault」的雙關語「斷層/過錯」來開刀，指出所謂「是非對錯」的二分法，其實也是一種錯位，畢竟誰有罪誰無辜，絕不會輕易浮出地表，一目瞭然。有些作品則關注材料與場地的相互作用，利用空間的特殊性思考關於建造、裂開、修補、錯位和重建等看法。所有作品旨在探索一種能使形式產生突變、意義出現變化的潛力：潛力的實現過程時而緩慢，讓人不知不覺；時而猛烈，叫人措手不及，如同我們腳下的大地，永遠動變不安。

【作品選覽】

（上圖）李新傑的《時間與空間習作》（2021）以 16 米厘菲林拍攝，製作時間是一 月初，當時Present Projects 還未向公眾開放。李新傑首先測量了每堵牆，然後用相同長度的菲林，計算並調整步速，把現場環境拍下來。菲林成了時空的測量工具。藝術家化身為地圖繪製員。李說：「攝影機沿着空間的牆前進，而攝影機移動速度則取決於每幅牆的長度。......將空間傳譯為時間、活動和內容。最終的影像回歸到空間自身。」Present Projects就是這裝置作品系列首先記錄的空間。

（上圖）何兆南以瑜伽磚覆蓋地面，重塑我們所熟悉的行人路地面。瑜伽磚既柔軟又穩固，上課時經常用以支撐頭和背部。觀者可以隨意把作品拿來玩，或者隨緣落座，把它們帶回家收藏。隨著展覽時間流逝，地面變得高低不平，標誌著空間的變遷。

（上圖）謝恩旗的雕塑作品《愛之空間》（Lovespace）（2021） ，同時令人喚起停滯和運動的感覺。這是一個傾斜的紙箱，裡面裝滿了用 Jesmonite （複合性水性樹脂）和石膏鑄造的粉紅色包裝花生。 諷刺的是，作品原定參加2020 年的威尼斯建築雙年展，但因疫情的限制，這些用於包裝運輸的物料卻無法運去參展。《在綫》（On The Line ）由兩個中空的電話鑄件組成，中間隔開。 作品隱喻感情的「斷層」，到底靠長途電話來維繫的異地戀會造成怎樣的戀愛「過失」？當大家對互相依戀有不同的期待及表現時，親密關係又如何維持？

【展覽地圖】

【展覽詳情】

名稱：《斷層》聯展

地點：深水埗黃竹街號13號德安樓2樓深水埗藝術空間 Present Projects

日期：即日至2021 年 11 月 7 日（日）

時間：星期三至日下午1-7時

策展人將於 10 月 23 日（六）下午 2 時舉行導賞



【人與物】系列合集——