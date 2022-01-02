推理小說講場｜陳蕙慧、冬陽談砂之器、夜半驚魂、你只能活兩次

「推理不管是哪個階段，都是我人生很重要的朋友。」台灣推理作家協會理事長冬陽共同主講「週五懸疑劇場」活動的木馬文化社長陳蕙慧這麼說著。兩位同為推理小說的重要推手，這一次的活動，正是要將歷來的閱讀經驗以及獨到的視野分享給讀者。

文：栞 ｜ 原題：跨越時代的魔力與魅力，人生最重要的朋友──專訪陳蕙慧與冬陽談推理小說（上）



談到第一次接觸的推理小說，二位不約而同地提到了福爾摩斯。陳蕙慧在學的時候，福爾摩斯與亞森羅蘋便是同儕間熱門的話題，不過女生大半都是羅蘋派。後來她開始大量閱讀日本推理，印象最深刻的是在中國時報人間副刊連載的森村誠一《人性的證明》，也讀遍林白出版社的作品。

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陳蕙慧認真動念想把推理當成工作，是在金馬觀摩影展看了《砂之器》電影，希望能翻譯小說，但那時還只是個大學生。一直到2002年在商周工作，雖然為了市場的考量，先推出了東野圭吾與宮部美幸等作品，那時最想要引進的，還是松本清張的《砂之器》。

冬陽的第一本推理小說，是小學三年級在百貨公司讀到的福爾摩斯《夜半驚魂》。當年的他只能閱讀和自己身高齊高的書櫃放的書，這本的書名又特別的挑逗，吸引他閱讀，當天晚上竟因此睡不著覺，當時的冬陽並沒有意識到這是一本推理小說，比較像是鬼故事，後來他特地到舊書店找到這本過去閱讀過的版本收藏。

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雖然沒看過《砂之器》的電影，但冬陽和一些推理迷朋友，也找到《砂之器》的劇本複印珍藏，想盡辦法閱讀全台灣沒出版幾本的推理作品，成為當時閱讀的養分。後來因緣際會到了出版社工作，第一本編輯的推理小說是007系列的《你只能活兩次》。冬陽提及當從推理迷變成推理小說編輯，有非常多東西要學，如何打動別人比起說出喜歡更為困難。

陳蕙慧談到推理的階段性

在這些談論推理與過往經驗的過程中，陳蕙慧談到推理的階段性：推理小說是一種娛樂，能逃離現實的厭煩；接著會和故事中的角色共感，體會到他們強烈的情緒，跟著憤怒不安，或是感動。絕大多數的類型小說，能做到這兩個層次就很厲害。

成為經典的推理小說，則是做到了第三階段，作者在故事中隱藏想法，讓讀者獲得啟發，讀者在報紙上看到凶殺案時，不再只是覺得凶手罪大惡極，也不一定覺得受害者就是絕對的弱勢跟可憐。最高境界的推理小說，更是會影響價值觀的判斷。「許多推理小說已經影響了我，甚至願意投入精力與心神去出版它、推廣它，它們有魔力與魅力跨越這個世代。」陳蕙慧這麼說。

冬陽認為推理不只是談小說，就像木馬文化出版的《18種微型死亡》，透過建立起美國法醫制度，在知識體系的背後，建構出具體而微的觀察，這就是一種探討推理的表現。對冬陽來說，推理不能沒有謎團，不能沒有解決，也不能沒有任何讓人覺得好看的元素。

這次的三場對談，透過兩位講者選出的作品，結合東西方不同的觀點，盡可能在同一場活動讓更多的聽眾得到刺激與碰撞，兩位也聊到挑選這些書的契機。

《警官之血》的重點不是文學性，而是歷史感

第一場的主題是現在已成為顯學的警察小說。以類型小說獲得直木賞的佐佐木讓，故事極富文學性，但《警官之血》的重點不是文學性，而是歷史感，以及描寫相對特別的駐在所警察。在《警官之血》中，父子三代都擔任了警察，對於這個職務有使命感；而《暗夜》中的芮尼克不斷想要迴避當警察，卻仍舊堅守崗位。那麼故事對照之下，對於警察這個個人所做的職業決定，又意味什麼？

第二場《摯友》談到的友情、信任與背叛，緊扣著《池袋西口公園》中國王與真島誠既近又遠的關係，勒卡雷對於間諜心理的描繪，對應石田衣良刻畫池袋地下社會的晦暗，石田衣良在撰寫這些底層生活的細膩，更是令人懷疑他是否親身經歷。從少年跨度到中年的故事線，與《摯友》的主角心境更產生了共鳴。

在第三場中，當《蟬時雨》的武士遇到《大眠》的私家偵探馬羅，乍看之下很突兀，但《蟬時雨》處理的是宛若上班族的基層武士，而且還是中小企業面對人生的艱難，描繪出淒美與懸疑的要素；馬羅與刻版印象中的蛇蠍美人周旋，同樣充滿浪漫與驚悚感。這兩部作品如此產生共同的對話，或許是作者也沒想過的事。

大疫之年，我們習以為常的生活型態被改變了，人心也隱隱著透出對未來的不安。此時，透過文學、閱讀探尋一方平靜，是一劑良藥。自九月起至明年二月，「混亂世代中的文學對話」講座，邀集不同領域的講者，分享閱讀與創作的啟蒙。



講座活動由頂新和德文教基金會、文房．文化閱讀空間、工三行銷共同規劃執行，並邀請資深出版人、且戮力推廣閱讀的木馬文化社長陳蕙慧擔任策展人，共同獻上文學之美，一探文學初心。



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