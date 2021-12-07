貝多芬｜為什麼鋼琴家鞋底會有一片絨布｜羅乃新問鄭國權凌崎偵答

香港演藝學院及香港電台聯合呈獻《貝多芬鋼琴奏鳴曲全集》，請來32位本地鋼琴才俊演繹全部32首鋼琴奏鳴曲，製作成電台及電視節目，與大眾分享「樂聖」的非凡魅力。香港電台第四台主持羅乃新日前邀請了兩位製作組成員於港台節目《自投羅網》分享製作過程的點滴。

主持：羅乃新 ｜ 嘉賓：鄭國權（香港演藝學院駐院調音師）、凌崎偵（香港電台第四台主持人） ｜ 整理：李夢



為配合節目順利製作，團隊之間均互相照應。圖為香港演藝學院駐院調音師鄭國權為一位鋼琴家在鞋底黏上絨布，避免鞋底與鋼琴踏板摩擦時產生雜音。（照片由香港電台提供）

羅乃新：今次貝多芬32首鋼琴奏鳴曲的錄製，有鄭國權先生及凌崎偵小姐的全程參與。不如我們先講講整個製作有多少人參與？

凌崎偵：整個製作差不多有四、五十人參與，牽涉到好幾個團隊，包括香港演藝學院的同事、香港電台電視部的導演和監製，拍攝、錄音團隊以及我們第四台負責錄音的同事等。

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羅乃新：整個製作總共用了多長時間？

鄭國權及凌崎偵：錄音時長大約十一、二日左右，加上拍攝宣傳片等前後時間，足足有十四日。每天的工作時間都好長，大概都有十二、三個小時。

羅乃新：我聽説你們每個人都有不同工作要做，除了調音和監製等工作之外，還要應對鋼琴家們的服裝和化妝等問題。具體是怎樣呢？

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鄭國權：這次錄音過程與我之前參與過的錄音有些不同，我會一直坐在旁邊聆聽鋼琴家們的演奏，如果有些突發問題（好幸運沒曾遇到），可以及時處理。比如，有一位鋼琴家每次踩踏板的時候，鞋底與鋼琴踏板摩擦會產生雜音。我就幫她在鞋底黏上一塊絨布，這樣就不會再有雜音。每天開始錄音之前，我都要調試鋼琴，令到音色平均，每天都要至少調三次。

凌崎偵：錄音的時候，我會坐在後台聆聽，比較能夠聚精會神在音樂和音色上面，從聲音的角度來思考，我們下一步究竟要怎樣做。我們這次的團隊裏，女同事比較少一些，有時候演奏家的長裙和髮型需要調整的時候，我也會按照導演的要求去到前台幫手（笑）。在此次製作的過程中，團隊裏的每位同事都要分工合作，守望相助。

《貝多芬鋼琴奏鳴曲全集》由香港電台第四台與香港演藝學院音樂學院聯合製作，薈萃32位鋼琴才俊，演出貝多芬32首鋼琴奏鳴曲。相關電台節目將於2021年12月1日至2022年1月1日，一連32日，下午1時15分，在香港電台第四台播出。



羅乃新：今次貝多芬32首鋼琴奏鳴曲，對於鋼琴家來説其實壓力不小。在演繹方面有什麽驚喜？

鄭國權：有些鋼琴家就是希望工工整整將這首作品演奏出來，而另一些鋼琴家追求的不只是錄音或者錄影這麽簡單，他們想要有一個現場表演的效果，或許並不是每一粒音都彈得十分工整。那麽，怎樣平衡這32首曲目呢？另外，有些鋼琴家爲了追求自己想要的效果，可能同一首作品會錄製五、六次之多。在這種情況下，這部鋼琴在錄製的過程中可能會出現一些不穩定的情況，比如走音等，可能也需要我們現場隨時做好調校的準備。

羅乃新：對於監製來説，是否要熟悉每一首貝多芬奏鳴曲？

凌崎偵：這是很有趣的部分，我很感恩有這樣的機會。我本人也演奏鋼琴，彈過貝多芬的鋼琴奏鳴曲，而且貝多芬是我自己好喜歡的一位作曲家。不論從我此前聆聽抑或演奏的經歷來看，都沒有可能將全部32首作品了解得這麽深。在現場錄製以及後期加工的過程中，我們都要做好多事前及事後的工作，花很多功夫。所以這次是非常難得的機會。

（全文完。本文不代表藝文格物立場）

整理者簡介｜李夢，雙子座，大眾傳播和藝術史雙碩士。專欄作者、譯者、藝評人，文章散見於香港、北京和多倫多等地報刊及網媒。

