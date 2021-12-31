寶貝在家智多星｜難以讓觀眾同情的話　智多星就只是個百厭仔

數日假期在家，開串流平台看到經典電影《寶貝智多星》重啟之作《寶貝在家智多星》，忍不住按下去，一開始總覺得會是套爛片，邊看邊覺得是爛片，看完發覺真的是套爛片，而且令人難受。

文：小島陸秀夫



故事老套不是重點

「全家去了外國，主角被留下，有人想入屋爆竊，主角用家中物品做陷阱反擊入侵者，最後大團圓結局」是《寶貝智多星》的基本核心，這集的故事也是如此，所以也沒有什麼好介紹。但《寶貝智多星》嘛，劇情肯定會是這樣，按下去前已有覺悟，批評故事「老土」沒有意思。

《寶貝在家智多星》海報

而且故事上並非沒有「創新」，與原版《寶貝智多星》不同，《寶貝在家智多星》花了極多筆墨在想闖入屋的「壞人」身上，但此正是這套電影最大的問題。

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這次的「壞人」完全不壞，是一對可以說是好心地的夫婦，為勢所逼要搬走，誤以為他們的一個可以賣得好價錢的玩偶被偷到主角的家，所以才要入屋拿回玩偶。因為電影用了很多時間交代夫婦二人的心理變化，讓人覺得他倆是受害者，令人同情，結果觀眾無論感性上還是理性上，都支持他們入屋，甚至希望他們入屋拿回應得的東西。

看到這兒大家就已大概明白，為何這部片爛得令人難受。

非常不爽的陷阱位

《寶貝智多星》最有「睇頭」的地方，就是主角用一個個玩具或家居用品，設置多個精妙陷阱，運籌帷幄般反擊入侵者。雖然最後拍多拍爛了，但起碼頭兩集還是看得很開心。

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《寶貝在家智多星》刻意加入了些現代科技，還以為會在陷阱中反映出來，但大多科技只是作角色背景介紹或過場，那些陷阱還是老派的氣槍與樓梯放牛油。

+ 3

話說回頭，《寶貝在家智多星》的陷阱並非不精妙，只是看著就是難受。因為觀眾心中支持著闖入者，結果每個陷阱生效，都好像在折磨自己人一樣。你不會覺得這些場面好笑，也不會心中叫好，你只會覺得闖入者很可憐，主角（小孩）很煩很「乞人憎」。

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如果觀眾不能內心支持主角行動的話，他那些挑釁說話就份外難聽，老成的樣子就變得面目可憎，更不要說這次主角的樣子本來已經不算討喜。

什麼時候開始節日電影可以爛？

所謂的「智多星」，其實就是「百厭仔」，我們會覺得初代「智多星」頑皮但機智而且討喜，是因為他有理由去做那些頑皮事。但《寶貝在家智多星》呢？就只令人覺得他是個小屁孩。

最有「睇頭」的陷阱，卻讓人很想快點完結，想快點兩邊解決誤會，完全違背了《寶貝智多星》的重點。故事最後當然是誤會解開，求求奇奇大團圓，只是港劇會去BBQ，外國電影就是「圍埋食飯」。

+ 7

印象中已數年沒有看過好的節日電影，或者是「借曲折故事帶出節日意義就在於和家人一起」之類的劇情已有夠老套令人雞皮疙瘩，難以拍出佳作。

另一個理由也可能是節日多人去看電影，結果不是佳作也有點成績，再不是就像這套《寶貝在家智多星》般放到串流平台「算數」。

情況就像是近年的賀歲片「十套有九套都係爛片」一樣，就算爛大家仍是會去看，好像過年就可以接受爛片一樣。「冇所謂啦一家人新年一齊睇套戲之嘛」並不是個看垃圾的籍口，正如大家都對新年的盤菜有要求一樣，對賀歲片也不能「求咩其其」就算數。

不如就由今年開始，對賀歲片也有點要求，好嗎？

（本文不代表藝文格物立場）