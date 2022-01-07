粵劇世家高潤鴻向聊齋取經創作粵樂作品｜王景松：粵樂薪傳

《粵樂薪傳》最後一集的曲目安排較特別，是一趟重尋粵樂傳統聲音之旅。三首作品由四位來自不同背景的音樂家／作曲家擔任創作，包括粵劇音樂演奏家高潤鴻的委約作品《憶柳堤》（2020） 、作曲家麥偉鑄《一葉知秋》（2006）及作曲家黃學揚改編粵樂大師余其偉的委約作品《絃歌趣韻》（2021）。

文：王景松 ｜ 圖：香港電台 ｜ 原題：重尋粵樂傳統聲音



粵樂興起與早年戲曲音樂有著密切關係，從1950年代上海國光書店出版的十冊《粵樂名曲集》所見，作品數量和印刷版數之驚人，不少作品最早來源自粵劇過場音樂，包括小曲、譜子等等。

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高潤鴻來自粵劇世家，自小在粵劇聲響中成長，他創作的《憶柳堤》自然與粵劇有關。樂曲源自《聊齋》的愛情故事，描述才子佳人的故事，男主為奸人所害而喪命，女主角在傷心之際，男主角鬼魂出現，解釋了命喪因由，釋去女主角心中疑惑，最後兩人陰陽相隔。樂曲以不同調式創作，為軟弓五架頭形式演奏。樂曲由笛子引子揭開男女主角柳堤初會的序幕，全曲分為兩個部分，開首屬「反線」段落，揚琴及秦琴與整個組合作對話式的演繹，呈現男女主角一幕幕細說情話。第二段落作曲家以「合尺線」的「乙反」調式來表達兩人陰陽分隔的淒美之情。

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《一葉知秋》是麥偉鑄首部粵樂作品，由粵樂大師余其偉委約創作，以軟弓五架頭組合首演。作曲家嘗試運用西方作曲手法「動機與發展」創作樂曲，全曲的結構分為兩個部分，開首以粵語「秋」字發音為基礎，對應音階中的「sol」音，從一個音開展為兩個音及三個音的動機，並以乙反調式發展出帶有哀愁味度的旋律。另一個特色是調式轉變，作曲家發現傳統粵樂不以變化音為轉調基礎，所以旋律以乙反調開始，然後轉到正線，為創作手法帶來新的可能性。接著第二部分是「催板」段落，旋律創作手法與前段不同，主要在節奏上以縮減方式，由五個、四個、三個、兩個到一個音的對句，由長至短，由慢至快發展出來，在拍子上讓聽眾有摸不著是二拍還是四拍的不確定感覺。

電視節目《粵樂薪傳》第五集｜1月8日（星期六）晚上6:30 在港台電視31播出；港台網站tv.rthk.hk、流動程式RTHK Screen同步直播及提供節目重溫。



聽過之前十四首作品，多以軟弓五架頭為演奏形式，而「硬弓組合」在高胡為首的「軟弓」出現後，聽眾已甚少機會聽到。來到最後一曲《絃歌趣韻》，由作曲家黃學揚根據粵樂大師余其偉的二絃作品《趣韻》（又名《醉韻》）整理及編配，以二絃、提琴、三絃、月琴、喉管為領奏樂器，再以樂隊伴奏，重現早年傳統的粵樂聲音。

樂曲在《趣韻》之前加上《絃歌》，是來自1916年由丘鶴儔編著的香港第一本粵樂專書《絃歌必讀》的書名而來，此書為百年前粵樂的重要文獻記錄，以《絃歌》為題是作曲家對早年粵樂傳統的第二個註腳。樂曲由京鑼鼓《急急風》開始，共有七段，輕快而充滿活力，由最初的二絃獨奏作品發展至硬弓與樂隊的形式，不但讓聽眾重回百年多前的粵樂世界，同時新的編配豐富了傳統，帶來了新的粵樂可能性。

1999年樂評人黎鍵先生推動「粵樂薪傳」活動，初心旨在延續已式微的粵樂傳統。二十年後，由竹韻小集再接使命，探索在數碼時代粵樂的「未來傳統」。兩次活動徵集二十多首作品，由不同年代，老中青作曲家擔任創作，在西方作曲手法熏陶下，要重新學習傳統，結合傳統與現代的形式，探索傳統粵樂的可能性，薪火相傳。無論你喜歡與否，這些作品讓人深思何謂「傳統」，百年後必成為另一冊《絃歌必讀》。

（本文不代表藝文格物立場）

作者簡介｜王景松，畢業於香港中文大學音樂系，主修笙，專攻中國音樂及民族音樂學。現任教大專院校通識課程，並為香港愛樂民樂團及「PURAQ」笙演奏員，香港笙會創會成員，中國民族管弦樂學會笙專業委員會名譽理事。

