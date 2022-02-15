花樣年華2046重慶森林與金雀餐廳：王家衛的潮濕記憶

撰文：moom bookshop
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若在記憶正潮濕之際參與過香港的盛世，八成會特別理解一分鐘與友誼之間的關係，相信鳳梨罐頭有超脫食品的意義，可以的話，也想搭搭看半山手扶梯⋯⋯如今，除了直接重溫電影外，還能用另一種方式經歷王家衛的世界。這位享譽國際的電影導演，終於推出萬眾期待的回顧集《WKW: The Cinema of Wong Kar Wai》，以豐富文字與攝影築起隧道，帶領影迷穿進大銀幕的另一面。

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王家衛的電影總用飽滿濕潤的畫面襯著詩意的對白，談愛、憧憬與渴望，當然也談記憶的沉重；那些濃烈的情感有多容易淹沒人心，值得細細咀嚼、反覆品味的空間就有多深遠。他始終對浪漫風情和獨特的韻味深深著迷，貫串作品的相似命題與風格選擇，也凸顯出特定時空之於他的重要意義。⠀

在厚達近 300 頁的《WKW: The Cinema of Wong Kar Wei》中，王家衛帶領影評人兼作家 John Powers 走訪各個經典場景，回顧前後 11 部電影，以 6 篇長訪談貫穿全書；收錄逾 250 張影像和劇照經由不斷對話而變得更加立體，令人彷彿實地置身王家衛電影中。他們的對談發生在六個地點，包括《花樣年華》、《2046》中的金雀餐廳及拍攝《重慶森林》的 Midnight Express 小吃店；兩人討論著王家衛電影中的時間性、懷舊情緒與無以名狀的美，進而撥開意識流迷霧，一窺扎在王家衛現實人生中的故事根源。⠀

王家衛生於 1958 年，被譽為香港當代電影的代表性人物，現為多個國際電影獎的評審。起先憑編劇進入電影圈，在 1988 年執導第一部片《旺角卡門》後，陸續拍出《阿飛正傳》、《東邪西毒》、《墮落天使》、《一代宗師》等作品，獨一無二的風格促成各類研究且獲獎無數，包括坎城影展最佳導演獎、香港電影金像獎等。

（moom bookshop授權轉載，標題為編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場

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