建築師用想像力抵抗共產政權腐敗與暴力　用混凝土來表達實踐

撰文： moom bookshop 最後更新日期： 2021-04-09 00:00

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建築是什麼？建築是不斷再生繼而幻滅的身份認同，是意識形態的烏托邦想像。在高加索，在波羅的海，在中亞，建築成就了另一種蘇聯地理學。

文：moom bookshop ｜ 圖：《Frédéric Chaubin. CCCP》

混凝土佐以烈焰的火葬場，凌駕於屋頂上的侵入式飛行茶托作為科學研究中心──攝影師 Frédéric Chaubin 在攝影集《Frédéric Chaubin. CCCP》記錄了 1970 至 90 年代蘇聯時期的建築作品。詩性的構圖與藉由影像的再現，展現了超出於建築本身能夠給予的想像。

以建築作為想像中介，進而描繪整個宇宙，Frédéric Chaubin 的作品可被看待成「皮拉奈奇（Giovanni Battista Piranesi）式地景」。行屍於世的文化碎片，飄浮於空間與時間之流的紀念碑，恰恰都是關於人世、土地與政治的血肉與石頭。

在所謂史太林式建築（Stalinist architecture）之死──1950 年代後，在此時期沒有任何所謂群體和主流。這些建築物控訴的是某種遍地開花的，腐爛政權的暴力狀態，其極權主義結構及宣揚跋扈，使建築本身在影像中造就了粗獷的苦行式美學，並同時宣示了蘇聯政權的末日。

法國攝影師 Frédéric Chaubin 在 1994 年到 2013 年擔任雜誌 CitizenK International 的編輯；而後開始接觸底片攝影。此書由 Taschen 出版社出版，曾獲得法國佩皮尼昂 FILAF（International Art Film and Book Festival）建築類書籍首獎。

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