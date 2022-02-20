青森風景｜昭和時代的懷舊青森　工藤正市鏡頭裏的歷史

攝影師工藤正市於 1929 年（昭和4年）出生在青森市，2014 年去世，享年 84 歲。他趁工作的間隙拍攝下他出生、成長和生活了一輩子的青森的風景和人，除了在 1950 年代短暫地向攝影雜誌《CAMERA》投稿過，他不曾向任何人展示、甚至連家人也毫不知情，如此終其一生直到家人在他去世後發現了大量的底片。掃描的圖像在 Instagram 上發表後，在全球引起劇烈迴響，一如薇薇安邁爾（Vivian Maier）被後世發現的傳奇故事。

文：都築響一（日本攝影師兼編輯） ｜ 來自moom bookshop



這些照片不是那種『昭和時代的懷舊青森』類型的記錄攝影，亦非 1950 年代土門拳等人倡導通過紀實攝影提出問題的嘗試，也不像同時期活躍於當地的小島一郎，將青森的嚴酷透過暗房後製、全面展示出具個人色彩的相片，而不過是由身邊周圍的日常中擷取快樂、幸福、孤獨和悲傷的瞬間。這在青森當地人的眼裡看起來是在『聚焦貧窮』，而對東京攝影界來說或許『拍得還不夠貧窮』也說不定。這一切的根源，應是過去東京人對東北地區所懷有強烈的偏見和歧視感，而今已難以想像。⠀

既不受制於當地人『以這種方式展示青森』的願望，也不屈服於東京『青森應該是什麼樣子』先入為主的觀念，這是『不屬於任何地方』的工藤正市親自封存的這些照片、在半個世紀後重獲新生的奇蹟。不是『因為這個時代』，不是『因為青森』，而是因為人的生命本身。超越時代，超越地點，工藤正市的照片向我們展示了一個安靜而堅定的『人』，在 70 年前、現在和 70 年後的未來都不應改變。

+ 23

《青森 AOMORI 1950-1962》一書收錄攝影師工藤正市遺留下的印刷品和底片、其於攝影雜誌上入選作品的經歷簡介，以及記載他在青森市街上拍攝地點的地圖。戰後青森的平凡生活，在這位熱愛家鄉的攝影師目光中映出奇蹟般的片刻，定格於 366 幅精彩的即興肖像、快照和紀錄片式的圖像，引發日本和全世界當代攝影界的關注。



⠀（moom bookshop授權轉載，標題為編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場 ）

尋書地圖——

【三不管地帶｜九龍城寨生活照﹕你有你墮落 小孩在天台玩得很盡興】

【慾火霓虹｜加拿大攝影師Greg Girard為香港保留15年影像歷史】

【金正日在看東西｜國家領導人死了也不放過人民 仍在為人民服務】

+ 10

延伸閱讀：1980年代中國孩子穿越童年尋回國家發達前｜秋山亮二

⠀

⠀