二戰結束後　第三次世界大戰真的要來嗎？從丘吉爾預言談起

世界上最可怕的民族，現在也是最危險的民族，一個給孩子灌輸嗜血心態的民族，一個信仰將邊界變成侵略起點的民族 丘吉爾

丘吉爾是那種讓他政敵絕望的偉人，他們每次都以為這下把他打倒了，他卻又翻身挺立，比先前更加強大。就連死神也對他無可奈何，他明明是以耄耋之身被葬於墳墓了，卻直到今天依然在他的著作裏活着。越來越鮮活，越來越煩人。



文：王璞 ｜ 原題：丘吉爾的警告



「煩人」在這裏並非貶義詞。放在一般人身上是，放在丘吉爾身上就不是了。一生中不止一次，他是因「煩人」而被延攬到內閣的。「讓他呆在外面比在政府裏更煩人。」那些被他煩得要命的首相們說。有一屆，他竟同時被委任為陸軍大臣、空軍大臣和殖民地事務大臣。因為他們以為把他拴在繁瑣的事務工作上，他就不會那麼意見多多，對甚麼事都要發表自己的看法了。可讓他政敵們絕望的是，此君精力超人，辦完三個部的公務之餘，他還有時間對各種時事和政策「說三道四」。

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今天我在俄羅斯入侵烏克蘭之際想起他，是因為他在二戰之前發出的那些議論。當時沒人相信，不久就一一得到驗證。

從一九三三年納粹上台到一九三九年戰爭爆發，其間丘吉爾發過多次文章和演講，說隨著納粹政權的崛起，歐洲各國都將面臨前所未有的危險，尤其是德國的鄰國們。因為他們毗鄰這樣一個「世界上最可怕的民族，現在也是最危險的民族，一個給孩子灌輸嗜血心態的民族，一個信仰將邊界變成侵略起點的民族」。

有人斥丘吉爾為戰爭販子

沒人認真對待丘吉爾的話，還把他斥為戰爭販子。然而他卻不幸而言中，希特勒（港譯：希特拉。下同）上台後，對外耍流氓停止支付戰爭賠款，對內則實行法西斯獨裁，重整軍備，將德國迅速變成一個軍事強國。然後一步一步地向鄰國提出領土要求。先是吞併奧地利，然後借口保護捷克境內蘇台德地區講德語人民的安全，割取了這一地區。然後，他乾脆要求捷克全境。正如今日蘇聯先要求克里米亞、頓巴斯和盧甘斯克，然後向全烏克蘭開刀。

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當時丘吉爾已經被踢出了內閣，首相張伯倫對希特勒採取綏靖主義政策，對其侵略行徑步步退讓。一九三八年，當張伯倫從慕尼黑拿着一紙以出賣捷克為代價的協議回到倫敦時，人們甚至向他熱烈歡呼，說他帶來了和平。丘吉爾卻告訴他們：「他們先是拿槍頂着你要了一英鎊，要到了手，再拿槍頂着你要兩英鎊。現在，這位獨裁者同意只要十七先令六便士（兩英鎊的93.75%）了，其餘的則是他對未來善意的承諾。」

等待你們的必然是戰爭

他進而警告：「如果你們還想打算把這件事的範圍縮小到邊邊角角，等待你們的必然是戰爭。」

他又不幸而言中，一年之後，那名戰爭狂人要求波蘭了。理由跟今日普京入侵鄰國的理由相同：德國的生存空間受到了威脅。這回希特勒根本不睬英法了，他跟斯大林簽訂了瓜分波蘭的協議之後，悍然入侵波蘭，英法這才猛醒，倉促應戰。但是，已經晚了，應了丘吉爾一年前的那一預言：「不久的將來，我們就不再需要簽字了，我們將付出的是生命，數百萬人的生命。」

不止是一個國家對一個國家的戰爭

今天我們面臨的這場戰爭也是如此，正如丘吉爾當年所言：這不止是一個國家對一個國家的戰爭，這是自由世界對專制極權的戰爭。「世界已經被劃為兩個部分，要麼是政府擁有人民，要麼是人民擁有政府。」在政府擁有人民的極權國家，「自由議會和民主遭到踐踏，專制和獨裁得以恢復，科學和文明的一切工具都可能被歪曲為暴政的宣傳工具。」

所以，丘吉爾警告道：「讓我們把這個世界從一場正在逼近的災難中解救出來吧。在這樣一場災難中，我們將要面對的災禍和苦難，將會是人類語言無法言說的。」

想想看，僅僅一年之後，這一警告就成了現實。二戰爆發了，數以億計的人陷入了血海。今天我們唯一能夠自我安慰的是，在核戰爭時代，大家不必再忍受慢慢死去的痛苦，正如俄羅斯外長所威脅的，大家將剎那間同歸於盡。

（獲作者授權轉載自Facebook帖文，標題由編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場）

作者簡介：王璞生於香港，長於內地。上海華東師大文學博土。一九八零年開始寫作。一九八九年定居香港。先後作過報社編輯和大學教師。二零零五年辭去大學教職，專事寫作。主要作品有：小說集：《女人的故事》、《雨又悄悄》、《知更鳥》、《送父親回故鄉》；散文集：《呢喃細語》、《整理抽屜》、《別人的窗口》、《香港女人》、《圖書館怪獸》、《小屋大夢》；長篇傳記：《項美麗在上海》；文學評論：《一個孤獨的講故事人—徐訐小說研究》、《我看文學》、《散文十二講》(此書內地版改名為《作文十二講》、 《小說寫作十二講》、教學參考書《現代傳媒寫作教程》等。長篇小說《補充記憶》獲天地圖書第一屆長篇小說獎季軍，長編小說《么舅傳奇》獲天地圖書第二屆長篇小說獎冠軍、第六屆香港中文文學雙年獎小說獎。

