康城影展今日開幕 將展出俄烏戰爭逝世導演遺作

第75屆康城影展今日開幕,稍早時官方決定把立陶苑籍導演曼塔斯·科維達拉維丘斯(Mantas Kvedaravicius)執導的《馬里烏波爾 2》(Mariupolis 2)加入片單,該片紀錄了科維達拉維丘斯在烏克蘭東部馬里烏波爾市被俄軍槍殺前拍攝的片段,影展形容紀錄片的放映是「必要的」(Essential)。

《馬里烏波爾 2》是科維達拉維丘斯與其未婚妻Hanna Bilbrova共同編輯和導演的作品,也是科維達拉維丘斯先前在2014-2015年拍攝的《馬里烏波爾》續集,紀錄片講述在俄烏衝突背景下,人們在馬里烏波爾的生活。紀錄片在康城影展的介紹寫道:「你知道馬里烏波爾最令人稱奇的是什麼嗎?沒有一名居民懼怕死亡,就算死亡已經到臨。即便有炸彈,他們依然吸煙閒聊,他們沒有剩下的錢,而生命也變得過於短暫,所以所有人都對他們已有的滿足。這裏不再有過去或是未來,也不再有任何評判和暗示。」

立陶苑籍導演曼塔斯·科維達拉維丘斯(Mantas Kvedaravicius)早前在烏克蘭被俄軍槍殺。(圖片來源:@armyinformcomua/ Twitter)

科維達拉維丘斯在今年初回到俄烏戰爭中心烏克蘭頓巴斯地區,與他早前在《馬里烏波爾》拍攝過的人們再次會面。他在四月二日嘗試離開馬里烏波市時,被俄羅斯軍隊俘虜並隨後槍殺,其未婚妻Hanna Bilbrov指在他死後兩日,有俄羅斯士兵帶她找到遺體,說未婚夫腹部中槍,但地上沒有血跡,衣服上亦沒有中槍痕跡。在把未婚夫遺體帶回立陶苑後,她隨後與剪輯師Dounia Sichov共同完成紀錄片剪輯。

《馬里烏波爾 》劇照(圖片來源:@icalondon/ FB)

科維達拉維丘斯以2016年的《馬里烏波爾 》聞名,奪取立陶苑電影節最佳紀錄片獎,隨後亦在柏林、斯德哥爾摩和香港的電影節備受肯定。科維達拉維丘斯在2011年曾導演另一獲獎紀錄片Batzakh(英譯"Limbo"),聚焦俄羅斯在車臣共和國的戰爭。

立陶苑總統吉塔納斯·瑙塞達(Gitanas Nauseda)就他的離世感到惋惜,在聲明中說:「我們失去了一位在立陶苑,以致是全世界聞名的創作者。即便面對憤怒,他當時仍堅持留在被俄羅斯佔領的烏克蘭工作。」國際與歐洲記者聯盟(IFJ-EFJ)亦就此作出譴責,指其死亡為「故意殺人」事件(“deliberate killing”),要求俄羅斯軍隊讓媒體在不被當成目標的情況下工作。

俄烏衝突將成為第75屆康城影展的其中一個重點:烏克蘭新晉導演Maksim Nakonechnyi將以《Butterfly Vision》在「Un Certain Regard」單元參與競賽,講述在頓巴斯地區參戰後的烏克蘭女兵,發現自己在俘虜期間被強姦後懷孕的創傷故事;而烏克蘭導演Sergei Loznitsa則將在「Out of Competition」單元展出《The Natural History of Destruction》,講述在二次世界大戰間德國城市的轟炸。