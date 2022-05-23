ART CENTRAL涵蓋逾五⼗所藝廊藝術品 展出先鋒之作

Art Central 將再度在 2022 年 5 ⽉ 26 ⽇⾄ 5 ⽉ 29 ⽇於香港會議展覽中⼼舉⾏，展覽會不僅兼具藝術新秀與知名藝術家的作品，同時展出挑戰當代藝術界限的先鋒之作。參展藝廊總數逾50間，當中超過20間⾸次於 Art Central 亮相，包括香港的 Touch Gallery、Double Q Gallery 和 Square Street Gallery，以及來⾃台中的⽥奈藝術、路沙卡的 Mwimbi Fine Art 等國際知名藝廊。Art Central 2022 更會有多位香港藝術家參與其中，⼈數為歷來之冠。

展會將參展藝廊分為三個展區，以粵英雙語起題，包括「中點」藝廊區（Chung Dim Central Galleries）、「過位」策展攤位區（Gwo Wai Curated Booths）以及「獨特」個⼈展區（Duk Dak Solo Presentations）。 同時展會也由2022年策展顧問瞿暢策劃「異體」雕塑及裝置項⽬，展出六個大型作品，推動當代藝術發展。

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「中點」藝廊區（Chung Dim Central Galleries）

「中點」藝廊區意即「中⼼點」，會展⽰國際知名藝術家的作品，旨在肯定Art Central亞洲當代藝術市場中⼼的地位，參展畫廊包括：

Novalis Art Design（香港）追溯六⼗⾄七⼗年代的前衛藝術運動，展出多項編程及動⼒藝術作品（Programmed and Kinetic Art）。前衛藝術家糅合藝術、建築和⼯業設計，深入分析光線、視錯覺和⾊彩理論。藝廊將展⽰ Marina Apollonio （意⼤ 利）、Herman De Vries （荷蘭）、Yvaral（法國） 、Marcello Morandini（意⼤ 利）及 Horacio García Rossi（阿根廷）等藝術家之作。

Herman De Vries, Random Objectivation , 1970, acrylic on Shoeller cardboard, 50 x 70 cm. 圖片鳴謝藝術家本人及Novalis Art Design提供。

Touch Gallery（香港）將展出尾形香三夫（⽇本）、謝淑婷（香港）以及張施烈 （香港）的作品。三位藝術家雖以不同形狀和⾊調表達⽣命和文化，作品同樣充滿簡約平和之氣。

Sara Tse, Attire no.300.41衫, ceramic, 44 x 38.5 x5 cm. 圖片鳴謝藝術家本人及Touch Ceramics提供。

其中陶藝家謝淑婷的作品關注日常事物的脆弱性，通過雕塑的手套、襪子和毛衣挑戰事物的傳統概念，引起群眾潛意識中的童年回憶。她的作品集中討論華人移民，與其生活經歷有一定聯繫。

「過位」策展攤位區（Gwo Wai Curated Booths）

「過位」本屬粵劇術語，⽤來形容表演者台上⾛位。「過位」策展攤位區是展⽰創新項⽬的平台，每個單位以三位藝術家的作品為限，精選包括：

Mwimbi Fine Art（路沙卡）⾸次參展，帶來 Lee du Ploy（香港）和 David Makala（贊比亞）兩位藝術家的作品。藝術家以視覺紀錄關於個人回憶、地方傳統，以及對種族問題的反思。

David Makala, The Black David, 2021, monoprint, 60 x 45cm. 圖片鳴謝藝術家本人及d Mwimbi Fine Art提供。

Soluna Fine Art（香港）今次展出三個南韓藝術家以及藝術家組合的創作，分別是 Kim Young-Hun、Kim Sun-Doo，以及⼆⼈組合 Lee Kyou-Hong 和 Song Kwangik。從傳統韓國⼭⽔景物畫，到單⾊畫和極簡風格的混合素材作品，還有當代抽象繪畫，展示多元的美學。

Kim Sun Doo, Daytime Stars Cockscomb, 2021, ink colour pigment on jangji, 91 x 116.7 cm. 圖片鳴謝藝術家本人及 Soluna Fine Art提供。

「獨特」個⼈展區（Duk Dak Solo Presentations）

「獨特」個⼈展區以廣東話常⽤詞命名，既指「獨樹⼀幟」，亦指「特別」，陳列藝壇後起之秀以及著名藝術家的創作。

Double Q Gallery（香港）以匈牙利藝術家 Gizella Rákóczy 為主⾓，其幾何藝術作品聞名國際，作品按照數學公式創作。攤位策展⼈ Mónika Zsikla 同時亦為 2022 年第 59 屆威尼斯雙年展匈牙利展亭策展。

Contemporary by Angela Li（香港）會展示本地畫家黃詩慧的系列新作，作品以銘刻和擦除，回應記憶的衰失和重溯的過程。

由瞿暢策展的「異體」雕塑及裝置項⽬

Art Central 的「異體」雕塑及裝置項⽬將展⽰創新⼤型作品，是次策展主題為「魔法念動（Thinking magic）」。2022 策展顧問瞿暢解釋： 「『異體 』2022 的⼤型裝置作品不約⽽同地彌散著魔法的奇幻魅⼒。它們並非是孤立於現實的想象，⽽是與我們時代中的記憶、信仰、情感、習俗及危機深刻交織的『魔法念動』。 」

獲選單位包括：Afa Annfa（JPS 畫廊，香港）、Batten and Kamp (知⾳畫廊， ⾸爾及香港）、Marton Nemes（Double Q Gallery，香港）、李秉罡（Soluna Fine Art，香港）、杜煥（CWC Art Gallery，香港）以及梁⽔演（藝途畫廊，香港）。

Marton Nemes

香港 Double Q Gallery



常駐倫敦的藝術家 Marton Nemes 在新作《警察派對 22》中呈現了⼀塊貼有彩⾊膠帶的⼤型不鏽鋼板，配以舞台燈的映照，色彩四周延伸折射。這些燈光既像是夜店的光暈，⼜像是警燈。與此同時，不鏽鋼板下的⼀組⾳響間中放出的藝術家混剪的⾳樂旋律，模糊電⾳與警笛之間的邊界。

《警察派對 22》遊戲於「釋放」與「控制」、「狂歡」與「暴⼒」之間的曖昧地帶，深受電⾳文化影響 的 Nemes 在他的抽象創作中使⽤⼯業⼯藝（例如塑膠包膜與激光切割）及材料（例如棘輪 綁帶與鐵絲網），在為作品賦予⼤膽⾊彩，亦視覺化都市文化的二元性。

Afa Annfa

香港 JPS 畫廊



在香港藝術家 Afa Annfa 筆下的場景中，香港街頭常見的24小時自助洗衣店內與英國的公寓產⽣對照共鳴。作品展示了在城市房價及社會變⾰的壓⼒之下，香港⼈對希望的憧憬以及對「歸家」的渴望。藝術家亦呈現了⼀組超現實繪畫，畫中的女孩透過神秘通道穿⾏於不同的時空，仿佛在探尋新的希望。

【活動詳情】

名稱：ART CENTRAL

地點：香港會議展覽中心

日期：五月二十六日⾄五月二十九日

官方網站：https://artcentralhongkong.com/

