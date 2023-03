設計好改變｜專訪元宇宙平台BlueArk　結合現實虛擬無盡設計可能

近年元宇宙逐漸成為一個熱門話題,並且被視為未來重要發展方向之一。不過,目前元宇宙發展還處於起步階段,許多公司和企業正在探索如何將其應用於現實生活中。本地NFT拍賣平台BlueArk,於尖沙咀半島精品廊內開設全港首間元宇宙實體概念店,並定期轉換店內展覽主題,探索現實與虛擬結合的創新可能。運用設計和設計思維,我們可以創造出更好的虛擬世界使用者體驗,帶動創意經濟發展,為未來社會尋求創新解決方案,而帶領香港人成為元宇宙公民正正是BlueArk的願景。



BlueArk三位成員:CFO Alex Chong(左)、CEO Peter Lin(中)及Creative Director Dough Boy(右)(林靄怡 攝)

BlueArk不單只是一個拍賣NFT設計和藝術作品的平台,其成立更希望為創作者提供一個充滿無限可能的空間,涵蓋範疇包括設計、藝術、音樂、影像、多媒體和遊戲等。問及BlueArk的成立初衷,品牌的CEO Peter Lin指出:「現實世界做創作有很多限制,而元宇宙作為一個虛擬環境,可以將一些現實無可能發生的事物實現、將已消失的事物重現,在物理世界中的限制都可以消除,換言之,在元宇宙的體驗將會是我們前所未見的。」以人為本的設計,將為虛擬世界的工作、娛樂、購物、社交等層面帶來更多創新體驗,產生不一樣的人與人、人與環境之間的連結與互動。

隨著技術的提升,設計亦能為元宇宙中的創意經濟與服務創造更大價值,並與現實世界進一步接軌,「我們第一步是打造一個NFT交易平台,面對市場不斷的轉變,元宇宙也漸漸加入更多遊戲、人工智能等元素,人們不同於以往只能用電話去接觸,還可以用穿戴式設備去得到更全面的體驗,如同我們的概念店,採用虛擬員工取代真人去為大家提供服務,大家現時在此可以見到很多舊香港的元素,它們不只收藏於人們回憶之中,而是存活了在虛擬世界。我們相信,現實與虛擬的無縫結合將會是未來的趨勢。」

Peter Lin認為現實與虛擬的無縫結合將會是未來的趨勢(林靄怡 攝)

至於品牌的Creative Director、著名音樂製作人Dough Boy亦有感現時不少人對元宇宙和NFT的印象仍然頗為單一,覺得它們只屬一時的炒賣熱潮。他以音樂領域為例,從CD走到串流時代,已大大拓寬了創作音樂的可能性,元宇宙未來勢必增加設計和藝術創作者和觀眾之間交流互動的機會,無疑對雙方也是好事,畢竟這些年來,人們已習慣了虛擬的生活模式,「為創意人才提供多一個平台,讓他們有機會展示他們的作品。畢竟香港地方有限,能夠向大眾展示作品的空間亦不多。元宇宙和NFT技術的興起,正好給予BlueArk機會去成為填補的角色,滿足行業需求。」從使用者體驗、虛擬化身、時裝、室內設計,以至建築和環境設計等,元宇宙確實為創意人才帶來數之不盡的機會與發揮空間。

Dough Boy希望讓BlueArk成為填補的角色,滿足行業需求。(林靄怡 攝)

BlueArk今年參與了香港設計中心的特別企劃「設計好改變 Design !n Action」,是設計營商周城區活動的同期活動,旨在為新世代提供一個設計職業探索之旅,藉此以設計思維創造共享價值,為社會作出改變。項目匯聚近 50 家本地設計企業貢獻時間及專業知識,培育逾 300 名本港大、中、小學學生。Peter Lin本身背景亦涉足於本地創業產業,他指出香港的設計教育重視培養商業化、技術化的技能和觸覺,然而,創意思維的訓練同樣非常重要:「設計學生若能夠將應用技術與創意思維互相結合,創作出更多互動性強的設計和體驗,他們將會成為未來社會不可多得的人才。」

Alex指元宇宙充斥著各式設計元素,讓人可以有所發揮。(林靄怡 攝)

品牌的CFO兼藝術策展人Alex Chong強調香港人經常接觸到多元文化,鍛鍊出極強的接收能力,「不過以往因為市場需求而著重商業化,慢慢磨滅了設計師的熱情。接下來因為元宇宙的發展,市場將會無限擴大,希望可以令到他們重拾初心,元宇宙充斥著各式設計元素,讓人們可以有所發揮。」

說到設計學生,可能有些已經擔心現時社會發展一日千里,自己所掌握的是否足夠?元宇宙以及諸多新技術會否為傳統產業帶來衝擊?Alex解釋道:「這一點需要平衝,無疑在元宇宙之下的營商模式會有所改變,企業不再只消耗自己的資源、產業不會一家獨大,在資源整合的前提下,將大家各自的優勢結合,將會達到百花齊放的光景。」 對於元宇宙的經濟價值,Peter則認為虛擬環境與商業合作的潛力是無限大的:「我們要思考的是在虛擬世界內的生活,也需要娛樂、衣著、休閒活動等等,這些都有著莫大的廣告或合作潛力,可見於各大品牌現時已經或多或少涉足元宇宙,以後的創作者需要重視的是互動式和沉浸式設計,以及虛擬環境的用戶體驗。」

藉著是次參與「設計好改變 Design !n Action」,BlueArk三人亦向年輕一代寄語:「創意是無限的,我們透過這個平台讓大家有所發揮。大家亦要將眼界放遠,『Think out of the box』,因為這正是元宇宙的屬性。元宇宙是文化的轉變、進化的過程,希望年輕一代的設計師及創作者,不要放棄自己的創意,因為更好的未來正等著大家。」

「設計好改變 Design !n Action」詳情

活動日期:即日至2023年6月<了解更多>