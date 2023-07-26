深圳地鐵遊｜坪山美術館8大展覽介紹　沉浸藝術免費好去處

深圳坪山美術館&展覽館，8大展覽，免預約免門票。



坪山美術館＆展覽館 就是看展的「天堂」

自從深圳地鐵14號線和16號線開通之後，去坪山變得更方便了，坪山也開始走進更多人的視野。

位於坪山文化聚落北區的坪山美術館，一所融於城市的藝術空間，還有位於美術館對面的坪山展覽館，都是深圳重要的公共文化設施。

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在這裏，一直能欣賞到國內、國外知名的藝術家展覽，也能擁有新鮮、多元的文化享受和體驗。它們早已成為展覽人的「新天堂」。

所以，去坪山看展吧！

來坪山看展吧 一次能逛8個展

今天，帶大家一次性打卡坪山美術館&展覽館的八大展，免預約免門票，一起在藝術的海洋中遨遊。

1. 李燎：老婆去創業了（深圳當代藝術家系列之六）

坪山美術館L1-L2

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「生活激發藝術，藝術融入生活」在藝術家李燎的展覽中，體現地淋漓盡致。

在深圳當代藝術家系列展之六「李燎：老婆去創業了」開展以來，一直都吸引不少各地藝術人士專程前去觀展。

展覽展出的都是李燎當了六個月外賣配送員經歷中的各種工作場景。在現場能看到他的騎手服、訂單、曬黑的雙臂、路上每天都會經過的道路石墩等等；這是一場非常與眾不同的藝術現場，也讓我們通過藝術家的表達，去看清更真實的世界和內心，以及深圳這座城市的精神內核。

2. 嚴善錞：富春（深圳當代藝術家系列之七）

坪山美術館L3-L4

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當代藝術家嚴善錞近年來多次重回「富春」，研究山川、河岸的自然之美，不斷探索當代藝術在創作語言上的更多可能性，也持續將觀察到的視覺元素運用於畫作，在與自然的交流中表達自己在感性與形式結構上的趣味。

坪山美術館所展出的《富春》系列作品，能帶領大家走過「富春」的春夏秋冬，看遍「富春」的暮色，也將在當代藝術的「山水」間，感受靜謐的永恒生命力。

3. 梁銓：故嶺（深圳當代藝術家系列之八）

坪山美術館L6

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梁銓個展《故嶺》是坪山美術館內「深圳當代藝術家系列」的收官之作。

此次展覽收錄了藝術家梁銓個展最新創作的大尺幅作品，並且同時展示了他80-90年代的創作成果。將水墨的傳統藝術與西方現代主義繪畫結合，以繪畫和拼貼的方式創造了他獨特的個人風格。

在這個大面積白色為主，突出水墨的暈染展覽裏，一瞬間就能讓人變得安穩沉浸下來，去感受藝術家所帶來的淡然悠遠的禪意。

4. 塞尚．四季：現代藝術之父的光影人生

坪山展覽館3樓

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《塞尚．四季》是我最推薦的，也是絕不能錯過的一個展覽。

被稱為「現代藝術之父」的塞尚（Paul Cézanne），作品頗多炙手可熱，回顧展也是數不勝數，但是它來到中國的次數卻非常少。在坪山展覽館展出的「塞尚．四季」大型沉浸藝術展，則是以他經典的作品為內容的沉浸式展覽。

除了能通過裸眼3D特效欣賞塞尚的早期經典作品外，最讓人感到震撼的則是耗資千萬、歷時6個月打造的沉浸式展廳。

進入展廳，彷彿穿越到塞尚的時空世界，他的作品都被轉換成沉浸式媒體影像和裝置，空間、時間、音樂的相互結合，帶來了一場視覺盛宴，能夠近距離地走進藝術之父的藝術世界。

《塞尚·四季》大型沉浸藝術展需購買門票入場。



5. 深圳鳥類觀察手冊

坪山展覽館4樓7號廳

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從去年11月就開始展出的深圳鳥類觀察手冊，一直都是親子出遊學習的選擇之一。

整個展覽用博物畫、生態木雕、多媒體創意交互等形式，去介紹深圳的鳥類。每一幅作品都栩栩如生，掃描介紹旁的二維碼，就可以看到每隻鳥更詳細的介紹。還能欣賞到首次公開展示的12隻手工鳥類木雕，360˚沉浸式觀察視角，感受觀鳥的的樂趣。

6. BranD Shop

坪山展覽館1樓大廳

這是BranD在創刊10周年之際在坪山展覽館正式創辦的首個BranD Shop。

這裏展出了有多位來自不同城市的藝術家一起設計的不同的物件或者容器；也展出了BranD過去出版的60多期雜誌BranD Shop就是記錄了一群編輯與設計師堅持夢想的過程，可可愛愛的小物品，每一件物品，每一頁紙，都是他們的夢想。

7. 坪山自然日記

坪山展覽館4樓

坪山自然日記，是結合坪山自然生態資源優勢，為坪山區量身打造的首個創作型的自然觀察展。

在這裏，可以通過露營、插畫、自然科普和攝影四大領域的優秀創作者的分享，去發現坪山不曾被看到的一面。

8. MVX體驗設計大展

坪山展覽館2樓

華潤文體攜手大川文化及深圳體驗設計協會推出的「MVX體驗設計展」，展覽通過動靜結合、配合多媒體展陳呈現作品內容、設計理念以及國內學術界、企業及協會的行業專家訪談影響，來展出「MVX大獎」歷屆獲獎及優秀設計作品。

喜歡體驗設計的朋友們，也能一起在此進行交流和探討。

去看展吧，去讓自己沉靜下來。

坪山美術館

地址：深圳市坪山區坪山街道匯德路4號

營業時間：周二至周日09:00-17:00（16:30停止入場）

交通：深圳地鐵14號線坪山廣場地鐵站D1/2出口



坪山展覽館

地址：深圳市坪山區坪山招商花園城東門匯德路

營業時間：周二至周日10:00-18:00（17:30停止入場）

交通：深圳地鐵14號線坪山廣場地鐵站D1/2出口



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