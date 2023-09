「香港周2023@曼谷」 展示香港獨特藝文魅力

「香港周2023@曼谷」即將把香港藝術文化的精粹帶到泰國曼谷!從10月21日到11月12日,這場盛會將為當地觀眾帶來一系列精彩的演出、展覽和電影放映,讓大家置身於香港的多彩藝術世界,盡情感受兩地文化的融合與交流。



「香港周2023@曼谷」是康樂及文化事務署(康文署)首次在海外舉辦的大型文化交流活動,並且得到泰國文化部的大力支持,可見其重要性和影響力。以下為大家介紹一些精彩節目:

透過音樂與舞蹈感受文化魅力

開幕音樂會「蕭斯達高維契鋼琴協奏曲」由指揮廖國敏率領香港管弦樂團(港樂)演出三首美樂,並聯同著名泰國鋼琴家蓬密察及港樂首席小號巴力勛演繹蕭斯達高維契的第一鋼琴協奏曲,為觀眾帶來一場音樂盛宴。另外,港樂與泰國愛樂樂團的銅管及敲擊小組將攜手演出「銅管與敲擊」室樂音樂會。音樂會由艾爾高及薜達巴拉瑪拿兩位指揮執棒,透過多首精彩樂曲展現銅管樂的非凡魅力。

香港管弦樂團將帶來「香港周」開幕音樂會「蕭斯達高維契鋼琴協奏曲」。(圖片來源:Keith Hiro)

對於舞蹈愛好者來說,由香港舞蹈團呈獻、糅合中國舞蹈和武術的跨界藝術作品《凝》絕對是一場不能錯過的演出。《凝》回歸最原始的身體探索,配合精心設計的數碼藝術,將傳統文化和當代視覺美學完美結合。

香港舞蹈團將呈獻舞X武劇場《凝》,跨越中國舞蹈和武術的界限。(圖片來源:Henry Wong)

「蕭斯達高維契鋼琴協奏曲」音樂會、「銅管與敲擊」室樂音樂會和舞X武劇場《凝》的門票現於Thai Ticket Major公開發售。

免費藝術節目提供多元文化體驗

「香港周2023@曼谷」亦準備了一系列免費的精彩節目,包括香港演藝學院兩場室樂音樂會,其中一場更將與泰國瑪希敦大學攜手演出,為觀眾帶來精彩的音樂體驗。此外,由無伴奏人聲樂團和口琴組合帶來的免費流行音樂表演《Pop Beat by SENZA A Cappella》及《Pop Beat by Respire and Friends》,將為當地觀眾送上原創和香港經典流行歌曲。

此外,康文署轄下的非物質文化遺產(非遺)辦事處亦會舉辦「香港非物質文化遺產嘉年華」展覽,通過展品、相片、短片放映和互動遊戲介紹香港獨特的非遺項目,如黃大仙信俗、天后誕、中式長衫製作技藝、紮作技藝、舞麒麟、南音、粵劇等。同時,香港電影資料館與泰國電影資料館將攜手呈獻「光影愛漫遊──跨界的香港電影──泰國篇」,選映兩部兩地合拍片,包括《地下火花》(1958)和《海外尋夫》(1950)及三部啓發一些泰國導演創作的八、九十年代香港經典電影,包括《警察故事》(1985)、《秋天的童話》(1987)和《縱橫四海》(1991)。

除了經典電影,近年的香港電影亦同樣出色。創意香港和電影發展基金將舉辦「新導展暨香港電影巡禮」,精選七部由新晉導演執導的香港電影放映,包括《毒舌大狀》(2023)和《燈火闌珊》(2022)等。新導展將展出獲電影發展基金資助電影,包括《正義迴廊》(2022)和《一路瞳行》(2022)的場景設計及道具等。創意香港亦會贊助香港時裝設計師協會的「JUXTAPOSED對比2023 香港時裝風尚‧曼谷」時裝展,運用先進科技引領觀眾感受香港時尚人才的無窮創意。

電影發展基金和創意香港將舉辦「新導展暨香港電影巡禮」,精選七部由新晉導演執導的香港電影作放映,以及展出獲電影發展基金資助的電影的場景設計及道具,其中《燈火闌珊》(2022)為選映電影之一。

創意香港將贊助香港時裝設計師協會舉辦「JUXTAPOSED對比2023 香港時裝風尚‧曼谷」時裝展。

無論是音樂愛好者、舞蹈迷、影迷還是時尚達人,都能在「香港周2023@曼谷」欣賞到喜愛的節目!更多「香港周2023@曼谷」的詳情,可瀏覽www.hongkongweek.gov.hk

