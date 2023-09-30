深圳後花園藏4000㎡植物迷宮　大屏嶂森林公園似夢遊仙境(附詳情)

撰文：ShenzhenWeekly
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炎炎夏日，只想躲進自然裏，逛膩了公園，不妨看看這處隱秘森林，可以爬山、溯溪，還有電影同款植物迷宮。

人少免費，蒼翠林海將它環抱，找個時間，出發吧！

大屏嶂森林公園　深圳周邊的「隱秘森林」

每逢周末節假日，大家總喜歡鑽進公園。幾乎逛遍深圳公園的小編，最近在觀瀾東莞交界處挖到一座小眾的「隱秘森林」。它好逛好拍，玩法豐富多樣，絲毫不遜色深圳那些有名的公園。

它叫大屏嶂森林公園，位於東莞塘廈鎮，西面接壤深圳公明，南鄰觀瀾。要是從觀瀾出發，30分鐘即可到達。

公園很大，佔地面積25.79平方公里，不管從哪個門進入，逛一圈都得花上大半天時間。第一次來推薦選擇南門，值得打卡的景點都集中在這邊。

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大屏嶂森林公園超大超好逛，更有4000㎡植物迷宮啱晒打卡遊玩👇👇👇

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綠廕蔽日，巨大的天然氧吧

公園西部和南部接連大屏嶂山脈，環立如屏，層巒疊嶂。森林覆蓋率高達96%，抬眼望去滿是葱蘢綠意。

樹木肆意生長，空氣乾淨清新，讓人倍感舒適。陽光透過樹葉間隙灑下斑駁剪影，哪怕豔陽高照，走在園裏也不會覺得太曬。

漫步山水間，絕佳避暑勝地

公園以森林生態為主題，若是到來就會發現，它山水交融，有植物迷宮、寬闊草甸，也有悠悠水岸。

南門旁就是風光秀麗的湖泊，棧道通向竹林，裏面還藏着潺潺溪流。不管是登山、散步，還是溯溪戲水，夏日避暑納涼，這裏再適合不過了。

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遊園指南　一路都是好風光

夢遊仙境同款植物迷宮

愛麗絲夢遊仙境的同款植物迷宮，是最值得打卡的景點。它佔地4090㎡，步道足足1000米長，大到得用航拍才能將整個迷宮呈現在畫面中。

迷宮種植了約1400棵福建茶，形成了一道道比人還高的植物屏障。蜿蜒曲折未見盡頭，每個岔路口都充滿了未知。

植物迷宮僅有一個出入口，方向感不好的話，很容易迷失在這片植物迷牆裏。如果不想化身「探險家」，去體驗一把走迷宮的樂趣，也可以在這兒拍拍照，每個角落都能發揮想象，拍出清新有趣的夏日大片。

竹林秘境　溯溪、賞竹、散步

從南門往裏漫步，一不小心就墜入了竹林秘境。小路兩側盡是葱鬱蒼翠、分佈緊密的竹林，或直聳挺拔，或傾斜相倚，放眼望去，無盡的翠綠蔓延。👇👇👇

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深吸一口氣感受竹林清香，伴着沙沙竹聲，將節奏放慢，卸下各種情緒和壓力，餘留平靜。

溪流彎彎曲曲地貫穿竹林，我們不妨將目光投向其中。葱蘢密竹倒映在水面上，遠看像一塊綠寶石鏡面，澄澈剔透。

陽光被竹林切割，細碎地落在溪面上，如鑽石般熠熠閃爍。水面又被渲染上一層柔和橘黃色，像打翻的水彩盤，變得十分浪漫。

沿着溪畔漫步，一步一景美如畫，說的大抵就是風光了吧。

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在竹林裏閒逛，沒有指向標，也不需要方向感。隨意走走，邂逅的每一座拱橋、一汪湖水、一座涼亭，都是驚喜。

竹林中連着一片池塘，待到盛夏荷花綻放時，可以在涼亭閒坐，欣賞朵朵荷花招展盛開。

林中小溪　石階、戲水、釣魚

偶然間發現的溪流秘境，山林綠樹環繞，溪水清澈見底，不少人在這戲水抓魚，或是坐在石階上放空，泠泠水聲入耳，清清涼涼的很是愜意。

石階在水面排成廊橋，可以面朝溪流駐足於此，水汽親吻臉頰，撲面而來的清涼感瞬間消散了暑氣。

大草坪也是必打卡的景點之一，平坦寬闊，綠意盈盈。這裏可以進行各種活動，野餐、放風箏，盡情撒歡奔跑、躺在草坪上看雲捲雲舒，度過悠然愜意的午後。👇👇👇

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金水橋　賞湖中倒影

碧波盪漾的月牙湖，通過金水橋與傣家長廊相連。從遠處看，極具古典韻味的拱橋倒映在湖面上，背後山色葱蘢，營造出一幅山水風光美景。

傣家長廊　依山傍水

傣家長廊是進園遊玩的必經之路，也是公園的標誌性建築。金頂、黃瓦、紅柱，充滿了神秘的佛教色彩，十分宏偉大氣。

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放鬆身心　享受慢悠悠的生活

「在竹林小溪垂釣，閒坐一下午」
「在涼亭休憩，被悠悠綠意包圍」
「在步道散步和騎行，兩旁濃廕庇日」
「在沿湖而建的棧道上，感受清風吹拂」

火熱的太陽減弱攻擊，附近的居民也慢慢出現了。散步的、釣魚的、放學後來遛娃的……在這裏，能看到東莞人慢悠悠的生活。

踏入這片小森林，只管遵循自己的節奏，在綠意盈盈中穿行漫步、晃盪，任何繁雜的情緒都被拋諸腦後了。

尋個晴好周末，來這慢悠悠閒逛吧！

「一路皆是好風光。」

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【本文獲「ShenzhenWeekly」授權轉載，微信公眾號：hkmaimaijun】

深圳有沒有一些有特色可打卡的公園？

從深圳觀瀾出發30分鐘即可到達的大屏嶂森林公園，佔地面積25.79平方公里，不單有山有水有樹，更有愛麗絲夢遊仙境的同款植物迷宮，佔地4090㎡，大到得用航拍才能將整個迷宮呈現在畫面中，是最值得打卡的景點，按此可了解大屏嶂森林公園的資訊和看看相片。

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