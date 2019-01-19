江蘇出土700年前宋元棺木　「立立令」驚呆網民：這剛下葬嗎？

江蘇常州唐陵村早前進行工程時，意外在現場發現一個宋元年代的磚室墓群。不過令考古人員驚訝的是，出土的棺木竟保存得相當好，紅色的外觀仍舊閃閃發亮，彷彿才剛漆好一樣。

木棺被運往博物館進行保護。（常州博物館）

「青膏泥」助保存

考古小組一共在現場發掘到3處磚室墓，並將它們依照位置由右向左編號為M1至M3，其中M1受到施工機械的破損最為嚴重，墓頂頂磚已經坍塌，其次是M2因為埋藏的深度較深，僅遭到了部分破壞，至於M3則受輕微破壞。

據專家分析，M2很可能是一座元代早期下葬的古墓，不過由於M2墓葬結構保存完整，加上磚室與木棺間填充大量「青膏泥」，導致棺木保存相當良好，紅色外觀還閃閃發亮，就像剛漆好的一樣，相當罕見。考古小組最後決定採用木方、海綿、繃帶等固定棺木，再由起降機吊到重型卡車上，一路將它運回博物館地下庫房進行保護。

陵墓主人或曾經歷宋元更替

此外，考古小組也在M1、M3出土了26件文物，包含2件瓷器、14件金銀器、5件木器等文物，其中M3所出土的錢幣是「至大通寶」，為元武宗時期（約西元1310-1311年）所鑄造發行，因此專家推測，陵墓主人可能經歷由宋朝至元朝的朝代更替。

網民們看見這幾張棺木照片後，紛紛直呼 「青膏泥到底是甚麼好東西，這防腐朽的能力未免也太強」、「這顏色真的太新了吧，裡面的主人會不會也是剛下葬的樣子，換作是我都不太敢打開來」、「這來自元朝？你跟我說這是幾天後才要準備下葬的我都信」、「打開來，裡面主人會不會說哈嘍」、「有沒有開棺的影片，想知道裡面到底長怎樣」。

（揚子晚報/常州博物館）