河南「曹操墓」發現世上最古老白瓷甕罐　7月將在東京展出

精彩絕倫的三國故事，讓後人傳頌不絕，這段動盪的時代，還留下許多珍貴的古物。 東京國立博物館一研究小組日前指，從「曹操墓」裡面挖掘出的一件陪葬品白瓷甕罐，可能是目前全世界最古老的白瓷製品。該白瓷甕罐完成於公元三世紀，色澤溫潤明亮，非常美麗。 據悉，該瓷罐將從今年7月在東京國立博物館展出。

圖為目前在河南挖掘的「曹操墓」。（VCG）

據了解，這口白瓷甕罐，色澤溫潤、光可鑑人，高13.4厘米，口徑8.7厘米。東京國立博物館的研究小組還發現，該瓷罐表面上了一層透明的釉，經高溫燒製後，形成了玻璃質的釉層，具有白瓷的特點。

東京國立博物館的主任研究員市元壘表示：「東漢到三國持續戰亂，在這一時期，文化藝術沒有受到太多重視。本次的發現令人感到驚訝。」

+ 4 + 3 + 2

考古團隊還稱，過去認為，白瓷的歷史可上溯到6世紀末，而本次的發現將把白瓷的歷史提早300多年。

目前，該瓷罐將從今（2019）年7月起在東京國立博物館的「三國志」主題展中展出。

曹操是生活在3世紀的政治家和軍事家，他是三國時期曹魏政權的奠基人。2009年在河南省安陽市一古墓發掘現場出土的一塊石板上刻有「魏武王」字樣，此後研究機構認為此處為曹操墓。去年三月，考古人員還表示，已經確認了曹操的遺骸。

（NHK）