香港蘇富比春拍搶先看：明清時期千萬古畫首次亮相

中國明清古代書畫珍品如雲。據了解，近期有三幅估價逾千萬的佳作，將在今（2019）年4月1日亮相蘇富比春季拍賣會，它們分別是：余省《魚藻圖》、朱耷《芙蓉蘆雁圖》、清代狀元畫家錢維城《仿元四家山水卷》。

此次春拍將呈獻明清佳作逾百件，皆為出版著錄豐富、流傳有序之作。更推出單一藏家珍藏如「東渡禪僧翰墨」、「明清書法擷英」、「侯彧華庋藏翰墨」等專題，並囊括來自北美、新加坡、香港、日韓等世界各地藏家之珍寶。

即將上拍的清代畫家余省的作品《魚藻圖》是清宮舊藏，上拍估價1,000萬港元至1,500萬港元。（VCG）

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像是收錄於《石渠寶笈》的余省作品，在市場中寥若晨星，「魚藻」更是惟此一幅。據了解，「魚藻」作為畫題和圖樣由來已久，歷代為人們喜聞樂見。除「年年有餘」之吉祥寓意外，莊子「魚樂」哲思亦賦予濃厚的文人趣味。

另一幅重點拍品，則是朱耷晚年作品《芙蓉蘆雁圖》，高逾二米，設色鮮明，構圖簡略而厚實，得天然之趣。

朱耷本是明朝皇室的後裔，因不滿清軍入關，朱耷早年的畫作多呈現憤世嫉俗的特點，尤其畫鳥時，鳥的雙眼常向上看，俗稱「翻白眼」，而該幅暮年時期的作品就圓潤許多。

圖為蘇富比亞洲區中國古代書畫部主管左昕陽介紹明末清初畫家八大山人朱耷作品《芙蓉蘆雁圖》，估價1400萬港元至1800萬港元。（VCG）

除此之外，清代狀元畫家錢維城的《仿元四家山水卷》也十分引人關注。這幅作品為狀元畫家錢維城贈與胞弟錢維喬之作，長逾五米，創作歷時兩月。

錢維城53歲驟逝，其傳世書畫除宮廷舊藏，民間流傳數量稀少，本作由其胞弟收藏，曾囑趙翼、彭元瑞等當世知名文人題跋，詩文錄於趙懷玉《亦有生齋集》、彭元瑞《恩餘堂輯稿》、錢大昕《潛研堂詩集》等。

晚清輾轉至楊振甫處，有邵松年《古緣萃錄》著錄，後又錄於徐邦達《改訂歷代流傳繪畫編年表》，印及款亦出版於《中國書畫家印鑑款識》。百年來收藏家小心保存，至今方可得見。

（中國新聞網）