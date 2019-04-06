四川野生大熊貓下山進村覓食　村民淡定拍照發朋友圈

4月5日上午，一隻大熊貓突然出現在四川九寨溝縣郭元鄉金字溝村，當地畜牧局工作人員分析認為，這隻大熊貓應該是下山覓食的。 當地村民雖然是首次遇到大熊貓闖入村子，但並不慌張，不少村民還拿出手機拍照。

據當地村民介紹，當天一早，九寨溝縣郭元鄉金字溝村村民準備下地幹活，在一個藏香豬養殖場內發現了大熊貓。

正在地裡幹農活的村民於是趕來看大熊貓。村民們發現，這只大熊貓性情溫順，沒有表現出攻擊性。由於熊貓是國寶，村民也不敢貿然上前，只是保持距離觀察它的行動。陸續有村民拿手機拍照發朋友圈。

有膽大的村民靠近大熊貓約3米的距離拍攝視頻。這時，大熊貓一步步向拍攝者靠近，「哎呀，野生的哦，走走走，小妹兒，不要錄了，小妹兒，走！」被一名年長的村民大聲呵斥後將拍攝者勸離。

上午11時許，當地林業部門工作人員會同畜牧部門的獸醫趕赴現場查看。

「從目前狀況看，健康應該沒有問題。」該縣畜牧局的獸醫趙忠輝介紹，有村民和工作人員看到大熊貓在村裡的小河裡喝水，從體型判斷，這是一隻野生成年大熊貓，體重80公斤左右。懷疑是缺乏食物和水，下山來找吃的。

據了解，郭元鄉境內還是首次在村莊附近發現野生大熊貓。

（紅星新聞）