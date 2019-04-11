【歷史探秘】上馬張硬弓下馬觀天文：被遺忘的清朝女天文家王貞儀

2019年4月10日，注定是將被記載於人類天文史上里程碑的一天：全球多地天文學家聯合發布了人類拍攝到的首張黑洞照片，這背後承載了諸多天文學家的付出。 中國近代史上，天文等科學一向被認為落後於西方，但在乾隆年間竟有一名名門女子，提出比西方科學家更有說服力的地圓說和日月食原理。她名叫王貞儀，她不僅通曉天文地理，還能騎馬射箭，一生如流星般璀璨而短暫，卻鮮為現今的世人所知……

《自然》的fb賬號曾介紹過王貞儀。（網絡圖片）

「人居地上，各以所居之方為正，遙觀異地皆斜立，其人立處皆當傾斜，而今不然，豈非首戴皆天，足履皆地。」（翻譯：就是我們生活在地上的人，看東西都是以自己為主，所以自己待的地方自然都是平的，反而是遠處的天，看起來是倒扣着的。）

為何地球是圓的，我們看到的遠方卻是傾斜著與地相接？接受過基本現代教育的人都可以回答這個問題，但在天文知識稀薄、女子無才便是德的古代，一名女性如此輕鬆簡潔地便解釋了地圓說，不得不承認這是令人驚異的。

王貞儀有如此學識眼界要從其身世講起。她出身江寧（今南京）世家，她家中藏書豐富，父親是當時著名學者，祖父更做過宣化知府。她的父親甚至傳授過她關於醫學、地理的知識。

出身江南名門的王貞儀，不僅接受過詩詞歌賦等古代基本學識教育，其祖父、父親甚至教過她醫學、地理、數學等自然科學。圖為外國明信片上的王貞儀。（網絡圖片）

在科舉盛行的大清，知識學者多是文人騷客，數學、自然科學是無人問津的門類。王貞儀卻對此頗有興趣，數學明初傳入中國，被稱為籌學。她翻讀清初數學家梅文鼎的書籍，寫出了《勾股三角解》《歷算簡存》《籌算易知》《象數窺餘》等，高度概括總結了西方的研究成果，又在數學方法和思想上有獨到見解：她在《象數窺餘》中表示，鑽研數學，務必要使其深入淺出、易學易用，要喚起普通民眾對數學的重視。

如果在古代說學習數學，只是「視以為艱深而難之」，學習天文學卻是「所禁例而不可以論」。自古以來，關於天象研究被視為是與天溝通，被帝王收禁於欽天監等皇家機構，私修天文甚至收藏有關天文的圖書儀器都是嚴重的罪行。

因此王貞儀對天文的研究都是小心翼翼地進行著，她自己動手製作一些簡陋的觀測儀器，常常偷偷藏在房間裡自己做實驗。有文章生動地記載著王母某次從門縫中偷窺到女兒做實驗的情形：燈懸掛在房梁上當作太陽，小圓桌放在燈下當作地球，王貞儀手持一面鏡子當作月亮，一邊移動，一邊觀察者日月地三者之間的位置。

這樣的觀察被她寫入《月食解》中，她清楚地闡述了光線沿直線進行傳播，月亮的陰晴圓缺是由於光線無法穿過實體、與日地的相對位置有關——這與現代天文學的日月食解釋原理完全一致。

那一年，她只有20歲。

王貞儀對天文、數學的研究絕對走在同時代世界頂尖水平，但可惜現代中國人鮮有知道她的人，反而是不少外國人了解她的事蹟。（網絡圖片）

王貞儀在那個時代是個「特立獨行」的女性，除了與她開明的家教有關，其早年四方遊歷造造就其開拓的眼界，也不無關係。

王貞儀十餘歲時，其父受官場風波，全家遷往吉林，她在當地師從一名蒙古將軍夫人，學會了騎射和武術。16歲時，又和父親遊歷陝西、湖北、廣東等地，這段旅程不僅開拓了她的眼界，也令她有機會結識各方學者。

直至25歲時，王貞儀才與安徽宣城世家之子結婚，在古代算是晚婚的女子。婚後的她甚至做出了更為「出格」的事——成立私塾，教收男學生！

王貞儀。（網絡圖片）

以現代人的眼光，王貞儀可能是個不折不扣的「女權主義者」，她曾在一首詩中表達自己的遠大志向和平權理念：《遊華山登雲台觀》中所說的那樣——「足行萬里書萬卷，嘗擬雄心勝丈夫」。

可惜這樣一位學貫中西、上知天文下知地理的才女，卻在29歲時患病離世。她一生無子女，臨終前將畢生所著手稿、作品交給好友蒯夫人。但這些著作幾經周轉、大量遺失，令人惋惜。