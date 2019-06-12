【公益人．專訪】蘇家銘：用紀錄片為畸形兒童送溫暖

蘇家銘，是內地公益團體「花兒基金」發起人，其導演的紀錄片《花兒哪裡去了》榮獲2011年上海國際電影節手機電影節最佳紀錄片、最佳短片。

2009年，蘇家銘念大學的時候，拍攝了山西一對夫婦收養殘疾棄嬰的故事。自此，走向公益之路。（張喆銘攝）

在紀錄片中，《花兒哪裡去了》講述了一對山西夫婦堅持30年，收養了39個不同程度殘疾、畸形兒童的真實故事。而蘇家銘，就是透過這份紀錄踏入了「公益」旅途。

蘇家銘隨後成立了「花兒基金會」，四處奔波、募款，為這對山西夫婦搭建起花房；同時也為這群畸形兒童募募捐手術費，送去人們的溫暖。

然而，在《花兒哪裡去了》製作完成的2011年，恰巧遇上了內地微博用戶「郭美美baby」〔註1〕在網絡上以「中國紅十字會商業總經理」的虛假身份炫富而備受關注。因在微博上多次發佈其豪宅、名車、名包等照片，引發內地民眾對於捐款去向問題的討論與猜測。

該事件，除了導致中國紅十字會公信力嚴重受挫，內地民眾對待公益的輿論也日趨嚴峻，蘇家銘創辦的花兒基金會也受到外界強烈質疑。

經過這些年，蘇家銘努力不懈，於2015年在杭州成立「自在公益影像」，致力於推動公益與影像結合，為中國公益事業專業化模式積極探索。當然最希望的是，能夠為全國類似困境的人們，帶來一絲暖意。