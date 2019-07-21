【身殘志堅】雙腿殘疾山西漢　倒立11小時爬8000階梯登頂泰山

身殘志堅！山西一名自小雙腿殘疾的男子，竟然單靠雙手倒立，耗費大約11個小時、爬近8000階梯，成功登頂五嶽之一的泰山。

劉紅剛由先天性發育不全，腰部以下萎縮無力，雙腿殘疾無法正常行走。（網上圖片）

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現年32歲，家住山西省臨汾市東安村的劉紅剛由先天性發育不全，腰部以下萎縮無力，雙腿殘疾無法正常行走。但由於成長的地方位於深山，無法使用輪椅，他小時候只能靠雙手支撐身體「前行」。直到9歲，他開始嘗試以倒立作為移動方式，此後變得愈來愈熟練，如今已經堅持逾22年，能一口氣倒立「走」近300米。

劉紅剛表示，自己19歲那年有一個願望，希望能攀登五嶽之一的一座名山。但因為身體狀況和家庭條件，他從未和任何人談及此事。直到今年妹妹大學畢業，一家人決定旅行，劉紅剛便提議前往泰山，了卻自己的心願。

望能挑戰其他名山

7月15日上午7時，在妹妹和姐姐的陪同下，劉紅剛從泰山山腳的紅門開始，展開長達11公里的登頂之路。他每爬三四十級台階，就休息半分鐘左右，途中亦曾遇上大雨，耗費大約11小時，終於到達泰山主峯玉皇頂。次日上午，他又挑戰倒立回到山腳，下山共花了7個小時。「我要自己走上去，然後自己走下山，這才算是一次完整的經歷」，劉紅剛説。

完成多年願望後，劉紅剛自言十分激動，也給了他很大的信心。如果有機會，一定還要挑戰其他名山。