北京2022年冬奧會吉祥物發布：以國寶熊貓為原型的「冰墩墩」

北京2022年冬奧會和冬殘奧會吉祥物發佈儀式今晚（17日）舉行，會上正式公布了2022年冬奧會、殘奧會吉祥物，分別是：冰墩墩、雪容融。

據官方介紹，北京冬奧會吉祥物「冰墩墩」（Bing Dwen Dwen），是以熊貓為原型進行設計的。

北京2022年冬奧會吉祥物「冰墩墩」。（新華社）

「冰墩墩」意喻敦厚、健康、活潑、可愛，象徵著冬奧會運動員強壯的身體、堅韌的意志和鼓舞人心的奧林匹克精神，它的熊貓形象與富有超能量的冰晶外殼相結合，體現了冬季冰雪運動和現代科技特點。

「冰墩墩」頭部外殼造型取自冰雪運動頭盔，裝飾彩色光環，其靈感源自於北京冬奧會的國家速滑館—「冰絲帶」，流動的明亮色彩線條象徵著冰雪運動的賽道和5G高科技；左手掌心的心形圖案，代表著主辦國對全世界朋友的熱情歡迎。整體形象酷似太空人，寓意創造非凡、探索未來，體現了追求卓越、引領時代，以及面向未來的無限可能。

「雪容融」形象來源於燈籠。（視覺中國）

北京冬殘奧會吉祥物「雪容融」

2022年北京冬殘奧會吉祥物「雪容融」也同日正式發布。「雪容融」形象來源於燈籠。燈籠具有鮮明的中國文化特色，有著2000多年的悠久歷史，是世界公認的「中國符號」。它是歡樂喜慶節日氣氛和 「瑞雪兆豐年」美好寓意的完美結合，表達了共同參與、共同努力、共同享有的辦奧理念。