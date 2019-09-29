【十一國慶】北京大興機場成旅遊景點　香港亦有同一設計師作品

內地十一黃金周將至，不少人都已經準備好長假外遊計劃。剛於9月25日正式開航的北京大興國際機場，卻在近日成為熱門「旅遊景點」，遊客人數甚至比乘飛機的旅客人數多。相信十一黃金周之際，會有更多旅客湧入參觀。 大興機場由英國建築師薩哈·哈帝（Zaha Hadid）設計，航站樓外部就像「金色的海星」，內部屋頂中心有一個巨大六邊形天窗，與六條條形天窗、八個氣泡窗相互連接，將機場內部變成一個大型光庭，設計十分奇特。 雖然薩哈·哈帝已於2016年去世，但她留下了很多令人歎為觀止的建築設計。讀者如果想見識她的作品，也不一定要到大興機場，本港也有一座由她設計的建築，那就是香港理工大學內的賽馬會創新樓（Jockey Club Innovation Tower）。

大興機場設計奇特。圖為港澳台和國際候機大廳。（新華社）

昨日（28日）是北京大興機場開航後的第一個周末。台媒《聯合報》報道，上午10時起，就有大批參觀民眾陸續湧入大興機場，他們攜家帶眷入內四處拍照，把機場當成公園閒逛，好奇地參觀這座於十一國慶前開通的「新國門」。

大興機場目前只開通國內線航班，一日僅約30餘航班出發。機場出發層旅客不多，特意參觀遊玩的民眾，反遠遠超過真正乘搭飛機的旅客。一名來自河北雄安的居民說，他們看到消息說家附近新開通機場，就和家人來看看，感覺很震撼、很新鮮。

有很多好奇的民眾來大興機場參觀遊玩，遠遠超過真正坐飛機的旅客。 （聯合新聞網）

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北京大興機場位於北京大興區、河北廣陽之間，面積140萬平方米，相當於63個天安門廣場的土地。機場旅客年輸送量預計達1.3億人次，高於去年全球輸送量最大的機場。2019年冬春航季，大興機場預計開通116條航線，覆蓋全球112個航點。

香港理工大學內的賽馬會創新樓（Jockey Club Innovation Tower ），也是薩哈·哈帝的傑作之一。

機場由伊拉克裔英國建築師、2004年普利茲克建築獎獲獎者薩哈·哈帝設計，航站樓就像「金色的海星」，隱含鳳凰展翅的寓意。航站樓整座屋頂由一個中央天窗、六條條形天窗和八個氣泡窗組成，需要用12800塊不同形狀和材質的玻璃拼接而成，玻璃接縫膠黏長度可以環繞北京四環路一圈。屋頂網架重量就超過3萬噸，相當於大半個鳥巢鋼結構的重量。

薩哈·哈帝已於2016年去世，但她留下了很多令人歎為觀止的建築設計，如廣州大劇院、南京青奧中心、成都當代藝術中心、阿塞拜疆的阿力耶夫文化中心、韓國首爾的東大門設計廣場等。香港理工大學內的賽馬會創新樓（Jockey Club Innovation Tower），也是她的傑作之一。