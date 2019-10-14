【藝文夕陽】華人世界的配音員：叫人懷念的好聲音（一）

世界踏入21世紀已經接近20年，這20年來科技讓人類生活經歷了天翻地覆的改變，網路與智慧型手機徹底改變了世界的日常生態，「人手一機」甚至兩、三機成為日常，低頭族產生出新的疾病樣態與事故發生。 娛樂業也同樣遭受到衝擊，甚至就是衝擊最大的一個生態圈：實體唱片銷售節節下滑，外國節目大舉入侵，電腦遊戲逐漸被手機遊戲取代。如同狄更斯的《雙城記》所言：「這是一個最好的時代，也是一個最壞的時代。」所有已經能夠看見夕陽的產業無不想盡辦法努力求生，否則就要無可避免地被淘汰。 【藝文夕陽】系列文章將探討兩岸三地的部分文娛產業，在21世紀的網路浪潮之下經歷了甚麼樣的艱辛旅程。

美國經典兒童節目《芝麻街》，應該是很多人童年回憶。圖為《芝麻街》為慶祝50周年的紀念海報。（截取網絡）

1969年，美國經典兒童節目《芝麻街》（Sesame Street）首播，2019年已邁入第50年。與此同時，芝麻街的大鳥也是中國大陸市場兒童教育節目的先驅，除了電視節目之外，還陸續有電影、表演活動與舞臺劇等等進入內地市場，甚至為電影和電視劇專門製作中國版本的內容。

2000年之後，內地也陸續有自產的兒少教育卡通偶像《藍貓》、《喜羊羊》，但一隻粉紅色的小豬仔《粉紅豬小妹》（Peppa Pig）卻意外爆紅，成為中國大陸社交網站上的網紅，在bilibili站上，網民們將《粉紅豬小妹》動畫製成方言版本，四分鐘的視頻收獲了超過620萬次播放。

粉紅豬小妹方言版造成的熱潮隱含著對在地聲音的渴望：也許節目是外國的製作，但仍然希望能從中聽見自身世界日常的「聲音」，這是一種在1990年代以降，外國節目大量進入所帶來的反動。

《Peppa Pig》2004年在英國首播後，廣受小朋友及大人歡迎。這部動畫片2015年8月在中國中央電視台播出後，在內地掀起「佩奇」熱潮。（Peppa Pigg官網）

本地配音本是日常

1990年代以前，歐美、日本等地節目早已經進入兩岸三地，美國影集《霹靂遊俠》（Knight Rider，1982年至1986年）、《新星空奇遇記》（Star Trek: The Next Generation，1987年至1994年）、《玉面飛龍》（MacGyver，1985年到1992年）等都以中文配音版本在台灣引起極大的回響。

香港在1984年引入粵語版日本連續劇《阿信的故事》（おしん，1983年至1984年），大受歡迎，甚至創下一天內重播兩次的紀錄。《阿信》之後也於1994年以國語配音引入台灣，同樣大受歡迎，甚至為此出版觀眾來信與徵文選集。

中國大陸早在改革開放前，也就是1979年就引入南斯拉夫電視劇《巧入敵後（Povratak otpisanih，1976）》，是大陸的首部翻譯劇，與電影《黑名單上的人（Otpisani，1974）》同為系列，在80年代的大陸影視業中熱播不衰。

TVB曾於1985年播出《阿信的故事》，讓香港再掀日劇熱潮。（截取網絡）

互相接受配音版本

這些節目不約而同地以配音版本進入市場，一部分是配合當地政府的「語言政策」外，更多還是收視與商業的考量，畢竟當年聽不習慣外語的民眾佔了大多數。事實上，在較為封閉的年代，觀眾甚至可能不知道這些熱門節目是必須另外配音，原本並不講普通話的，特別是同為華語區的港澳台等地節目。

大陸在改革開放後，與兩岸三地的互動熱絡，香港、台灣的各種節目也隨著進入大陸，特別是廣東一帶地區，因為地緣與對粵語的熟悉度，對香港的粵語節目接受度非常之高；而台灣的國語節目和普通話近似，在東南沿海一帶也相當受到歡迎。

即使同為華語區，香港的粵語電影、電視劇在引入台灣時也會加上國語配音，港星周星馳電影在台大受歡迎，所謂的「御用配音員」石斑魚（本名石班瑜）也占了一份功勞。

但是在1990年代過後，進入21世紀，華語區的中文配音產業也開始迎來無可逆轉的改變，在政府政策上，最顯著的是加入世界貿易組織（WTO）；至於在大環境上，則是網際網絡的興起。（未完）