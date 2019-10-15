【藝文夕陽】華人世界的配音員：昔日榮光今朝殘喘（三）

香港配音員身處窘境，我們不妨把眼光放到日本，看看他們如何處理配音問題：由於堅守保護政策，外語電影要進入日本市場基本上要慢上半年，而且至今仍然堅持在外語片中使用配音，無論何種片型都是。 日本配音員（聲優）產業今天仍然相當繁盛，頂級聲優的年薪可達2000萬日圓（約合150萬港幣），甚至7000萬日圓（約合512萬港幣）以上；而且聲優們以享譽國際的日本動畫作為向外傳播的載體，知名度遠遠超出日本一國，遠達中韓歐美等地。

台灣資深配音員「魯蛋叔叔」過去在電台當過總監的他，對於聲音情緒的掌握相當拿手。（聯合報）

台資深配音員：配音只是很小的面向

對此，《香港01》訪問台灣資深配音員「魯蛋叔叔」曹冀魯，他不諱言，今日想投入配音這一行的年輕人，十個有十個是看了日本動畫，才對聲優、對配音這一行產生憧憬，認為自己也能像日本聲優一樣光鮮亮麗。

曹冀魯為這樣的年輕人開設短期體驗營，用幾個月的時間讓他們實際瞭解自已「可以不可以」，不可以就不要浪費青春。「你能配得比資深配音員好嗎？」曹冀魯舉例，資深配音員全都有七八種聲線，像很多5、6歲的角色是4、50歲的女配音員在配的，年輕人要怎麼跟她們競爭？「這行只有兩種人，一種是入行30幾年生存下來的，其他全都是菜鳥。」曹冀魯如此斷言。

曹冀魯創設的「魯蛋叔叔聲創工作室」自2014年起負責美國卡通《辛普森家庭》（The Simpsons，台灣譯為《阿森一族》）的台版配音，將內容大幅度抽換成為台灣時事、人物，被認為是配音「在地化」、「再創作」的典型範例。

在台灣播映的《阿森一族》具有相當強的在地性，且字幕表現很有「鄉民味」。（截取網絡）

「他們需要改編，所以才來找我。」曹冀魯表示，因為《阿森一族》有改編的需求，所以才找到曹冀魯，因為曹冀魯的工作室有編劇、有導演，也有改編的實績。但其實這是屬於過去的做法，現在台灣主流是電視台自己找配音員，跳過所謂的聲音導演或是經紀人，好壓低支出。

「其實配音真的是很小的一個部分。」曹冀魯認為，配音業的萎縮是台灣整體大環境衰落的寫照，不可能靠配音員自己力挽狂瀾。

配音環境大不同

在香港配音業的黃金年代，即使引入日本動畫大師宮崎駿的《風之谷》亦是「毫不留情」，加入大量「恭喜發財」、「發利是」等粵語用詞，甚而在無對白處加配音、在有對白處「整部重寫」，逕自改為「義民抗暴」題材。

1988年的港版《風之谷》因此曾被指為「史上最爛翻譯」、「鑽石級垃圾」。但2011年香港再一次為《風之穀》藍光版選角配音的成品，卻更被批評是「無感情念對白」，暗示配音員水準與當年之落差。

中國大陸的情況又不同。大陸仍有大量自製影視需要配音的環境，包括《後宮甄嬛傳》、《羋月傳》、《錦繡未央》都是後期配音而成，但也因此配音員必須「藏得很深」，避免搶了主角演員的風采。

71歲的謝月美入行逾50年，曾為不少荷里活動畫及港產片配音。但她也表示，「配音雖然可算是專業工種，但卻愈來愈唔值錢，再加上近年不時電影公司起用明星為動畫配音，令其生意愈來愈難做。」（葉志明攝）

大陸配音員缺乏原創作品和體制化經營，即使火紅的配音員一個月仍有上萬人民幣的收入，但仍然存在價差大、製作週期縮短等問題，而在同時，網絡時代的大陸觀眾也一樣越來越習慣「原音節目」。

總歸一句，華語世界配音員的未來，似乎仍處在混沌當中，且一步一步走入冷宮。