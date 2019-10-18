【網絡熱話．外賣車手】交警「cosplay」外賣小哥：也想衝紅燈

早上時間9點30，台北的陳灰掐發動機車，滑著眼前手機頁面，準備開始一天的「外送人生」…… 近期，美食外送在台灣掀起一股風潮，有許多車手像陳灰掐一樣，原從事其他行業偶爾兼差「外賣小哥」，不過著眼台灣社會似有習慣「美食外送」，且看到這份工作性質靈活自由，重要的是，外賣平台不斷主打薪資收入豐厚，因此吸引不少人專職投入。 然而，一窩蜂人潮的湧入，瞬間撕裂了外送行業的膿包，而這傷口的鮮血也在兩天之內蔓延，讓兩名台灣外送員倒臥於血泊之中。 今年4月，深圳交警和「美團」外賣小哥，曾嘗試角色互換，深度體驗對方的工作，「cosplay」外賣小哥的交警事後坦言：自己送外賣時也想衝紅燈趕時間。

美食外送在台灣掀起一波熱潮，吸引不少人加入外送行業。(Facebook@咪妃Julia)

台灣「外賣小哥」車禍致死的事件，不僅引來了外賣員的勞動權益糾紛，也讓人注目外賣員的交通規範，更令人想起中國大陸滿街的外賣員，經過多年發展，是否已形成一股社會和諧的力量？

大陸新風景：700萬外送員

據第三方諮詢機構發布的「2018-2019中國在線外賣行業研究報告」指出，2018年中國大陸外賣用戶達到3.58億人，市場規模突破2400億人民幣（下同）。不過短短幾年，外賣從一個新鮮事物，成長為與大陸民眾生活密不可分的行業，甚至成為一種「中國特色」的生活方式。

而為這3.58億用戶送餐的「外賣小哥」群體也很龐大，數據顯示，中國大陸的外賣小哥註冊人数超過了700萬，無論豔陽高照還是颳風下雨，每天穿梭在大街小巷中為吃貨們送餐，大陸網民稱他們是「最熟悉的陌生人」。

走在大陸街道上，隨處可見「外賣小哥」的身影。（新華社）

玩命快遞……搶單、搶錢、搶正評

外賣小哥的收入端看每天所送的單量，為了「搶單」多賺一點錢，或是擔心超時遭打負評，經常在街頭上演「玩命快遞」，超速、逆向、闖紅燈、違停等違規行為不斷，交通事故發生率明顯高於其他行業，成為馬路殺手。

陸媒報導顯示，每2天半就有1名外賣小哥因交通事故造成死傷，每20人中有3人遭遇過交通意外，外賣小哥的交通違法行為都是事故發生的重要原因之一，大陸各地方政府不得不祭出鐵腕手段管理。

外送員為了搶更多訂單，往往忽略了交通規則。（中國人的一天）

法治：違規暫停配送

北京市針對快遞外賣行業所使用的電動自行車實行「五統一」管理，即統一車輛顏色、車輛標識、車輛編碼、發放從業人員學習卡和購買車輛交通意外保險。

此外，今（2019）年5月以來，北京交通警察在全市151處主要路口設置管控點，嚴查快遞、外賣電動自行車的交通違法行為，同時推動相關企業建立交通安全信用積分管理制度，外賣小哥交通違法後，交管部門將直接向企業通報，涉事者需要暫停配送工作、重新學習交通法規。

河南鄭州曾經舉行公益活動，號召外賣小哥走上街頭親身體驗交管工作，協助民警做交通勸導，希望以此推動外賣小哥群體養成文明交通意識，拒絶危險駕駛、自覺遵章守法。

深圳市將於今年11月1日實施新規，當月內1次交通違法的「騎手」（大陸稱：騎手；港稱：車手；台稱：外送員）停工1天、2次交通違法停工2天、3次交通違法停工5天，4次（含4次以上）交通違法者直接納入黑名單停工一年，停工期間各平台均不可錄用，另外，這些違法「騎手」還要上交通安全課程。

台北陳灰掐表示，自己本身比較按交通規則，所以一個小時以內的接單數字遠比其他同業少。（截取網絡）

Cosplay：交警承認想搶快

宣導和處罰外，深圳交警還推出新招玩「角色互換」。今年4月，深圳交警羅湖大隊鐵騎觀行天和「美團」外賣小哥陳御廷，來了一次角色互換體驗，深度體驗對方的工作。

觀行天換上了「美團」的黃色制服，戴上安全頭盔，拿上外賣小哥裝有點餐平台系統的手機，以外賣小哥的身分參加了美團外賣騎手早班會，並學習交通安全知識。接到訂單後，「觀小哥」騎著電動車趕往商家取餐，卻在尋找商家地址和顧客地址的過程中遇到了不少麻煩。

當時正是送餐高峰期，規定送達時間愈來愈近，在「多勞多得」和「好評績效」的考核機制下，觀行天說出了驚人的一句話「我心裡確實有一瞬間在考慮闖紅燈、橫穿馬路走捷徑」，因此，他對外賣小哥的工作有了新的認識。

深圳為了讓交警與外送小哥了解彼此難處，曾大玩Cosplay遊戲，期望雙方能設身處地地想。（深圳新聞網）

另一現場，外賣小哥陳御廷首先在交警崗亭參加交接儀式會議，隨後佩戴反光衣、指揮小旗等執勤裝備在路口協助交警工作。陳御廷說，角色互換後，讓他第一次站在交警的角度去看交通違法的管理問題，也明白交警執法不是單純為了罰款。

為了穩定外賣騎手隊伍，提高專業素質，大陸外賣平台也做了不少工作。例如把每年的7月17日打造成騎手專屬節日「717騎士節」，增強騎手們對職業的認同感。或許，後進的台港，也可參照看看。