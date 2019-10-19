【歷史探秘】居安思「糧」　糧食危機如何摧折中國歷代王朝？

10月14日，中國國務院發佈《中國的糧食安全》白皮書，宣告提高糧產能力、維護世界糧食安全等四大政策。緊接著國家糧食和物資儲備局、農業農村部、聯合國糧食及農業組織（FAO）於10月16日「世界糧食日」，合作舉辦「世界糧食日和全國糧食安全宣傳周」活動，宣導「糧食安全，人人有責」的理念。加上習近平、李克強等人多次強調糧食安全問題以及下令清查糧庫，顯見中國對糧產問題的重視非同小可。 「糧食」在中國歷朝歷代都是統治者要謹慎以待的課題，而糧食危機的爆發更是加速中國數個朝代滅亡的原因之一。

9月25日，習近平抵達黑龍江省，在考察期間到七星農場萬畝大地號了解糧食生產和收穫情況。（新華社）

隋唐定都長安 卻赴洛陽「就食」《漢書》有云「民以食為天」，能否讓人人溫飽向來是中國歷朝的重大統治難題，一旦遇上災荒或糧運受阻，連皇帝都得跟著挨餓，何況是經濟條件遠遠不如上層階級的普通百姓；反之，倉廩充實、轉輸便利的話，人民不但衣食無虞，還能成為王朝出外征戰的後勤補給力量。以關中地帶為例（函谷關以西，今陝西渭河流域一帶）在秦漢兩代先後修建鄭國渠與白渠之後，灌溉良田起碼四萬餘頃，莊稼豐收的百姓樂得謳歌曰：

「鄭國在前，白渠起後……且溉且糞，長我禾黍，衣食京師，億萬之口」

而這充沛的糧食與富足的人力，自然就成為秦漢王朝統一天下、制禦外族的最佳優勢。

然而，當氣候逐漸轉寒、華北生態又屢遭兵燹破壞之後，中原的糧食便時常得仰賴江淮流域供應，促使古代王朝得修建運河接濟米糧。例如隋唐王朝雖也定都長安（今陝西省西安市），但當時的關中平原在幾百年動亂之後，生產量早已衰退到無法自給，加上大量功臣貴族佔有良田和私設碓磑（舂米和磨粉的用具）侵奪水源，使得雍州長史長孫祥不得不向唐高宗上奏：「往日鄭白渠溉田四萬餘頃，今為富僧大賈競造碾磑，止溉一萬許頃」，灌溉面積竟縮減剩四分之一，損失十分巨大。

到了唐代宗時期，更是只剩6千多頃水田受溉。這樣窘迫的物力，使得唐憲宗在敕書裡也不由得歎道：

「軍國費用，取資江淮……物力有限，水旱相因，歲月既深，凋瘵亦甚」

關中衰退、糧食仰江淮的困境，就是一旦漕運受阻或遇上歉收荒年，連皇帝都無能為力，只能下詔饑民前往物資較豐沛的山東（又稱關東，即函谷關以東地區）自尋生路，甚至皇帝也時常親自率領百官奔赴作為漕運中心的洛陽「就食」，例如隋文帝、唐高宗、唐玄宗等帝王俱有數次因災荒往返長安與洛陽之間的記錄。而武則天（624─705年）定都洛陽之舉，除了有遠離擁護唐室的關隴集團官僚的用意外，洛陽方便提供糧食金帛也是不得不遷就的現實。

安史亂後 糧食供應不穩定

到安史之亂後藩鎮林立，唐朝中央得到的貢賦減少，因此更依賴江淮的給養，若發生亂兵騷擾運河的事變，輕則「米鬥千錢，太倉供天子六宮之膳不及十日，禁中不能釀酒」，重則禁軍也跟著掀起反旗。唐德宗貞元二年（786），由於倉廩物資枯竭，禁軍已氣得在道路上大呼「拘吾於軍而不給糧，吾罪人也！」，開始醞釀造反的念頭。

安祿山發動的安史之亂影響唐朝糧食供給。（維基百科）

幸好鎮海軍節度使韓滉（723─787年）此時自江浙運來米三萬斛，唐德宗得知後立刻欣喜地奔告太子說，「米已至陝，吾父子得生矣！」作為一國之君，竟被糧食逼成這般境地，也實在頗失尊嚴。

而唐朝最後鼎革，也是因為運河中樞汴州（今河南省開封市）遭宣武軍節度史朱溫（852─912年）控制；北宋建都開封而不是遷往宋太祖趙匡胤（927─976年）屬意的洛陽或長安，亦是出於物資易取的嚴峻形勢，可見糧食安全對王朝存續影響有多大。

中國經濟史學者全漢昇在《唐宋帝國與運河》一書裡，便對此有很深刻的剖析。除依靠運河之外，勸課農桑和建造大量倉儲設施，也是中國古代用以賑濟災民與平抑物價的重要措施。比方漢朝建造太倉、甘泉倉貯糧；隋唐兩朝廣設官倉與義倉；明朝設置預備倉和社倉等以備災荒。不過若自然條件太惡劣或吏治腐敗，再多的糧倉都只是擺設。像是唐初還沒自隋末的兵荒馬亂恢復元氣，糧產不足、義倉制度也沒恢復，因此仍得時常下旨命饑民往山東江淮「就食」。等義倉制度漸上軌道後，又碰上安史之亂，於是再度湮廢。

明朝中期政治敗壞 糧倉制度遭破壞

而把眼光放到明代，明朝中期後政治敗壞，嘉靖年間（1522─1566年）左諭德顧鼎臣（1473─1540年）便指出糧倉制度已遭破壞，「今秋糧僅足兌運，預備無粒米。一遇災傷，輒奏留他糧及勸富民借谷，以應故事」，預備倉形同虛設。

明神宗萬曆年間曾發生嚴重的災荒。（維基百科）

明朝萬曆四十三至四十五年（1615─1617）山東省發生嚴重災荒，地方官無權蠲免賦稅、自行開倉賑濟，即使想開但糧倉米也不夠救急，只能「勸富民借穀」。東昌府堂邑縣（今山東省聊城市東昌府區西部與冠縣東部一帶）知縣張春還軟硬兼施地諭告富人若盡心捐輸銀兩或糧食：

行將祇奉神明舉三旌之舊典，垂諸不朽，載一邑之榮名

褒獎富人若捐錢他們將獲得當地的好名聲；但若自私自利的話，

他日追租理債，何辭以入縣門要之

知縣大老爺可就不管其死活了。不過這種話語究竟能打動多少富人的惻隱之心，委實頗難預料。

歸根究柢，要保障糧食安全不能端賴富人的善意、也不能遷就自然環境的限制，首先必得妥善分配土地，讓人民掌握生產資料，生產力和生產意願才能徹底解放。

中國的糧食安全白皮書日前發布，裡面提到中國特色的糧食安全之路。 （中新社）

此外，從歷代的糧食危機上還以觀察到最關鍵的一點，漢唐物力凋敝與倉儲衰敗的主因，可以觀察到都與戰亂有關，因此若國家兵戈擾攘或社會動蕩，就沒有餘力與安全的空間去保障生產和維繫相關制度。因此，若國家不安全，糧食供應也難以安全。

中共在建政後推行大規模土地改革，令1952年的糧食總產量比1949年提高44.79％，效果驚人。而生產力解放後，再配合品種改良、倉儲改進等措施，如科學家袁隆平研發的高產量雜交水稻、還有結合互聯網科技的智慧糧倉，這才能真正達到「把飯碗牢牢端在自己手上」的目的，不再重現古代王朝的糧食危機。