【品鄉村．多圖】拍拖好去處！　「浪漫台三線」帶你走進台灣秘境

說到浪漫的旅遊路線，有香港本地的「九巴53號線」、德國的「浪漫之路」（Romantische Straße）、日本「小田急浪漫特快」，以及美國66號公路（US Route 66）等等。 而港人旅遊熱門地台灣，近期也打造一條「浪漫台三線」，橫跨台灣五個客家族群縣市（台北、桃園、新竹、苗栗、台中），引領遊客體驗「台灣不只台北」，展現島上豐富、多元文化的風貌。

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「台三線」原是台灣的一條公路，由於其路線橫跨台灣客家族群的居住地，加上當地現有的公路、水路、細路，因此被打造成一條重新認識台灣鄉土的旅遊路線，並稱之為「台三線」。 浪漫台三線

蜿蜒的「台三線」，是一條曲折的台灣開發史。

小路的幽靜，溝通了山地與平原的「樟之細路」。曾經險絕，如今卻以Raknus Selu Trail（中文：樟之細路）結合泰雅、賽夏、漢、日本命名，承載滿滿的台灣命題，有跨時間的主人，有跨空間的生存。

茶園的開墾、樟腦的提煉，帶來巨大經濟利益，更引得台灣原住民和移民台灣的漢人拔刀對峙。原、漢為何彼此殺戮，如何彼此合作，其原因雖然至今未有「蓋棺定論」，仍待歷史學家發掘，但也都是過去。如今這條生死邊界，雖未消失，卻也改頭換面，「台三線」不只作為歷史記憶，也將帶給現代人少有的寧靜。

「浪漫台三線藝術季」的手繪地理圖。（浪漫台三線藝術季提供）

時間，是台三線沿途風景中，最搶眼的印記。 浪漫台三線

在台三線沿途的風景中，香氣濃重的曬物，成為最亮眼深刻的記號；吹著風，慢慢走進每座小鎮，更能感受到時間曬出的光亮與甜美：食物是、植物是、文物是、產物是、景物是、人物更是。

讓人輕悄悄的，悠悠的，在時間軌跡裡，文火養出既幽靜又內斂的豐饒。

浪漫台三線藝術季

為了讓遊客重新認識、體驗台灣土地的生息，以「台三線」為經，「穿龍圳」水路與「樟之細路」為緯，編織出時空的網，讓曾經以來的時間長路，和煦風景、汨汨水流、石上青苔，一起在日光下、公路旁、山野裡、田坎上、圳川中，醃漬生活與生命，在逆風中鍊出文化豐饒，在庇佑裡找到訪客的安定與愉悅。

來這裡，品味新舊交錯的各種淬煉，甚比追逐一頓米其林饗宴來的飽足踏實。 台灣新銳作家羅景賢

值得玩味的是，這次「浪漫台三線藝術季」還與台灣啤酒，以及台灣視覺藝術家鄒駿昇合作，推出「經典台啤石虎特別版」的啤酒，包裝主要設計是台灣瀕臨絕種的石虎，在用色上，則改用山林綠與客家藍為主色調，讓石虎看起來有「山神」的感覺。除此之外，包裝上還有如電線桿、測速照相機、143公里標示牌等「台（灣）三線」上的元素細節。

體驗「台三線」的浪漫，不僅能在台灣山地與平原之間、在先來後到之間，帶上這罐台灣味道的啤酒，在綠意小鎮裡，一起將回憶風乾了下酒，值得！