【This．中國】中國人的「萬聖節」　原來係......

10月31日，相信大家都知道是Halloween萬聖節，大家會在這天約朋友狂歡，看是扮鬼扮馬，還是裝瘋賣鬼，無不蹭一波西洋鬼節，享受cosplay的快感。 但其實呢，像西方這般Halloween「群魔亂舞」的節慶方式，早在1000多年前的中國，也曾流行，熱鬧景況堪比現今。只不過，當時的中國人不在10月31日裝神弄鬼，而是在「大年初一」！

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一千多年前，適逢中國宋代。

宋朝人過年，時間跨度太長：臨近冬至就有了年味，過了元宵才宣告結束。在長達兩個月左右的狂歡中，隔三差五就有一個小高潮，但最大的高潮就是「大年初一」。

和現在一樣，宋朝人到了大年初一也要拜年，也要饋歲，也要給小孩子發紅包，也會有鼓吹班、子弟團、雜技藝人、傀儡藝人在震耳欲聾的鞭炮聲和歡呼聲中巡迴演出，將新年的喜慶氣氛以非常熱鬧的方式展現出來。不過，宋朝距現代有些遙遠，當時拜年的規矩與現在大不相同。

宋朝的乞丐，會在大年初一「裝模˙作樣」，乞求人家施捨，過個好年。（VCG）

比方，當您在大年初一的早晨，打開大門，若沒做好心理準備，必定被嚇得屁滾尿流。開個門而已，怎麼會嚇昏呢？原因很簡單，當您剛剛打開那扇門的時候，門口很可能突然冒出來幾隻青面獠牙的惡鬼，尖叫著向您猛撲過來！

這時候您千萬不要怕，最好從腰包裡摸出一把銅錢，朝那些惡鬼撒過去。常言道，「有錢能使鬼推磨」，只要掏錢，鬼就會撤；如果不掏錢，鬼會一直纏著您，堵在您的家門口，不讓離開。

這世上當然沒有活生生的鬼，現在沒有，宋朝也沒有。既然沒有，堵在門口找您要錢的這些鬼又是從哪兒來的呢？原來他們都是趕在大年初一早上沿門挨戶討錢的乞丐。

街市有貧者，三五人一隊，裝神鬼判官鍾馗小妹等形，敲鑼擊鼓，沿門乞錢，謂之「打夜胡」。 《夢粱錄》

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「打夜胡」是宋朝方言，又名「打野呵」，本義是指流動藝人沿街串戲，沒有固定的演出場地，靠過往觀眾賞錢度日。乞丐並非藝人，但是作為職業乞丐，身上都有絕活，有的會翻跟頭，有的會拉胡琴，有的會唱蓮花落，有的會戴上面具扮鬼嚇人。平日裡靠扮鬼嚇人討錢，只能挨一頓打，可是到了大年初一卻能為街坊討吉利—街坊出錢讓他們離開，就等於是真正的惡鬼被趕走了，可以平平安安過大年了。

此外，南宋詩人吳自牧撰寫的《夢粱錄》，裡面也提到另一奇觀（若看不慣詩文，可直接下滑）：

禁中除夜，呈大驅儺儀，並繫皇城司諸班直，戴面具，著繡畫雜色衣裝，手執金槍、銀戟、畫木刀劍、五色龍鳳、五色旗幟，以教樂所伶工裝將軍、符使、判官、鍾馗、六丁、六甲、神兵、五方鬼使、灶君、土地、門戶、神尉等神，自禁中動鼓吹，驅祟出東華門外，轉龍池灣，謂之「埋祟」而散。 《夢粱錄》

在宋代時，古人相當享受扮鬼嚇人的氛圍。（VCG）

換言之，大年初一前天晚上，也就是除夕當晚，民間小兒女正在守歲的時候，皇宮裡會派遣一隊神神鬼鬼，這批神鬼由「御林軍」和「教坊司藝人」裝扮，可比初一早晨扮鬼討錢的那些乞丐專業多了，他們除了戴面具，還化了彩妝，身上穿著戲服，手還拿著兵器和彩旗，有扮天兵的、有扮天將的、有扮判官的、有扮閻羅的、有扮灶君的、有扮土地的、有扮鍾馗的、有扮小鬼的，臉上五顏六色，旗幟五彩繽紛，彷彿百神聚會，又像群魔亂舞。

在一陣鼓吹聲中，大隊人馬出了皇宮，繞城遊行。也就是說，假如我們在除夕夜來到宋朝京城，看見迎面走來無數神鬼，真有可能以為選錯了時間，沒趕上春節，卻趕上了萬聖節。說到這，有沒有跟當今的萬聖節相似呢？

另一方面，從民俗學的角度來說，無論是大年初一早晨的乞丐扮鬼，還是除夕夜的神鬼遊行，其實都是上古「儺戲」的遺風。什麼是儺戲？就是以人扮鬼，演一場驅鬼的鬧劇，以此來恐嚇真正的鬼。所以，扮鬼不僅僅是西方文化的專利，其實在中國古代就有這些的文化，只不過隨著時間推演，全球化的發生等等，我們都漸漸遺忘自己原有的文化。