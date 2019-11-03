【職人．專訪】摧毀了神話！　「尿斗」成了當代藝術的文化英雄

2019年年中，韓劇《她的私生活》一播出，即為當季最火紅的話題。劇中除了描寫宅女迷妹如何與美術館館長談戀愛之外，也為外界呈現鮮為人知的行業─藝術「策展人」的生活。
作為藝術策展人如何將藝術家作品包裝，並嘗試藉由作品與當下社會時事和人們進行一場對話，製造共鳴與話題，成了專業藝術策展人一生命題。
而今日，藉此話題。《香港01》專訪了內地知名當代藝術策展人─董冰峰，他是如何理解策展人的角色，他眼中的「當代藝術」長甚麼模樣？而當代藝術家在中國又是何種命題？
韓劇《她的私生活》描寫藝術策展人與美術館館長的感情生活。（《她的私生活》劇照）
2019年8月18日，「世界圖像：徐冰《蜻蜓之眼》」在北京美術館隆重開幕。
展覽會場上，聚焦了中國藝術家徐冰的影像作品《蜻蜓之眼》，不僅挖掘幕後創作和敘事、影像風格，也將這位被譽為「亞洲現代美術家指標」的徐冰，及其過往40餘年代表性的藝術概念，及其作品進行深入詮釋。
不僅是中國，也是亞洲乃至全世界的先導性藝術家，透過創立獨特的「假漢字」和「新英文書法」，嘗試了東西文化的融合，提高了亞洲現代美術在國際上的地位。徐冰這種紮根於自我文化的同時，以創造性的飛躍為目標的姿態，正是亞洲現代美術家的指標。
在場邊，也有一位長得像似老百姓眼中的「藝術家」，被層層人群包圍。他，正是中國藝術家徐冰展覽的策展人──董冰峰。
董冰峰在當天現場，侃侃而談他對於徐冰「作品」的理解，也說了他對「當代藝術」的想法。如果，用一句話形容自己與藝術家關係，董冰峰不溫不火的口吻表示，「策展人和藝術家更像是一個對話者的角色」。
因為，一部作品在今天的創作和展出的時候，必須意識它要有非常強的開放性，不僅是藝術主題、藝術形式、交流的方式、互動的方式。如果作品沒有採取一種非常開放性交流的方式，觀看的方式，或者是不同知識彙集跨學科方式的話，它很難被更多的公眾所接受。
也因此，董冰峰認為，當代藝術及其創作者最重要的元素，務必是「去門檻」、「去知識化」、「去美術史化」，才能與社會對話，引起多數人參與、思考與共鳴。因為，這世上任何的事物已脫離不了社會，更擺脫不了「人」。
01介紹：
董冰峰現為中國美院跨媒體藝術學院研究員。曾先後擔任廣東美術館與尤倫斯當代藝術中心策展人丶伊比利亞當代藝術中心副館長丶栗憲庭電影基金藝術總監與OCAT研究中心學術總監，同時他也擔任多個藝術機構與藝術刊物的學術委員。
董冰峰曾獲「CCAA中國當代藝術評論獎」（2013）和「《YISHU》典藏國際版中國當代藝術評論獎」（2015）。研究領域包括影像藝術丶獨立電影丶中國當代藝術史丶展覽史與當代批評理論。