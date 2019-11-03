【職人．專訪】摧毀了神話！　「尿斗」成了當代藝術的文化英雄

2019年年中，韓劇《她的私生活》一播出，即為當季最火紅的話題。劇中除了描寫宅女迷妹如何與美術館館長談戀愛之外，也為外界呈現鮮為人知的行業─藝術「策展人」的生活。 作為藝術策展人如何將藝術家作品包裝，並嘗試藉由作品與當下社會時事和人們進行一場對話，製造共鳴與話題，成了專業藝術策展人一生命題。 而今日，藉此話題。《香港01》專訪了內地知名當代藝術策展人─董冰峰，他是如何理解策展人的角色，他眼中的「當代藝術」長甚麼模樣？而當代藝術家在中國又是何種命題？

韓劇《她的私生活》描寫藝術策展人與美術館館長的感情生活。（《她的私生活》劇照）

2019年8月18日，「世界圖像：徐冰《蜻蜓之眼》」在北京美術館隆重開幕。

展覽會場上，聚焦了中國藝術家徐冰的影像作品《蜻蜓之眼》，不僅挖掘幕後創作和敘事、影像風格，也將這位被譽為「亞洲現代美術家指標」的徐冰，及其過往40餘年代表性的藝術概念，及其作品進行深入詮釋。

不僅是中國，也是亞洲乃至全世界的先導性藝術家，透過創立獨特的「假漢字」和「新英文書法」，嘗試了東西文化的融合，提高了亞洲現代美術在國際上的地位。徐冰這種紮根於自我文化的同時，以創造性的飛躍為目標的姿態，正是亞洲現代美術家的指標。 第十四屆日本福岡亞洲文化獎

在場邊，也有一位長得像似老百姓眼中的「藝術家」，被層層人群包圍。他，正是中國藝術家徐冰展覽的策展人──董冰峰。

董冰峰在當天現場，侃侃而談他對於徐冰「作品」的理解，也說了他對「當代藝術」的想法。如果，用一句話形容自己與藝術家關係，董冰峰不溫不火的口吻表示，「策展人和藝術家更像是一個對話者的角色」。

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因為，一部作品在今天的創作和展出的時候，必須意識它要有非常強的開放性，不僅是藝術主題、藝術形式、交流的方式、互動的方式。如果作品沒有採取一種非常開放性交流的方式，觀看的方式，或者是不同知識彙集跨學科方式的話，它很難被更多的公眾所接受。

也因此，董冰峰認為，當代藝術及其創作者最重要的元素，務必是「去門檻」、「去知識化」、「去美術史化」，才能與社會對話，引起多數人參與、思考與共鳴。因為，這世上任何的事物已脫離不了社會，更擺脫不了「人」。