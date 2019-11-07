【職人．多圖】中國隕石獵人追「星」的那些事

「每年，都會有四萬顆隕石在爆炸過程中燃成灰燼」梁飛興奮的說，「這些成功抵達地球的太空玩物，都是一群『幸運石』」。因為稀少，彌足珍貴。 這些年，隕石像是一道「黑洞」，讓梁飛等人無法自拔，一次次為之探險。為了「追星」，他們足跡遍佈大江南北，跑了內蒙古沙漠、雲南雪山、新疆戈壁灘、羅布泊……就是為了遍尋「幸運石」的身影。

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幾年前，有牧民在內蒙古沙漠發現了隕石。得知消息後，梁飛一行馬上趕了過去。

一次準備充分的「追星」，需要用到金屬探測器、GPS導航、對講機等等，以及必不可少的食物乾糧。當然，這只是硬件裝備。最重要的，梁飛指了自己，在腦子裏，是對隕石的了解，還有身經百戰的戶外經驗。

「首先，我們會先找到撿隕石的牧民」透過分析，判斷隕石的類別。然後，根據類別，判定其散落帶，設定坐標，用GPS進行定位。之後，和沿途牧民進行溝通，進入其領地。如果一切順利，這才是個開頭。

茫茫沙漠，不斷移動的沙丘，想要找到隕石，有如大海撈針。

為找隕石，常常要徒步走上好幾里的路，甚至還會撲空。（馬鑫攝）

找到隕石並非常態，真正的「追星」常常十次九空。「很考驗心態。因為，並不是每次都能找到，找到的也不一定值錢」梁飛說。

2017年10月4日中秋夜，雲南麗江、香格里拉地區多人目睹了一次火流星事件。隨後，大批人湧入這些地方尋找隕石，梁飛也在其中。雖然配備了最先進的裝備，然而，梁飛一行人還是撲了空。

「聽說隕石落在五千多米的雪山（雲南），那兒不僅缺氧，還有黑熊，連當地的藏民也不敢上」梁飛多次嘗試，最終還是空手而歸。

如果前面有陽光，說明背後有陰影

導言曾說過，物以稀為貴。隕石又因為種類不同，價格有所變化，總歸一句：一般人沒有三兩三，是買不起的。

正因為隕石稀少，尋找過程艱困，但因為市場價格不斐，讓有些投機份子想蹭一波錢潮。比方，賣假貨的人，混跡在「隕石獵人」裡，奔赴各個隕石墜落點，然後攪渾水，讓當地亂做一團後，再藉機尋找冤大頭，出售自己的假隕石。

「還有比這個更惡劣的，像是埋雷和造假。」梁飛說，「埋雷」是在水漲船高的隕石交易中，個別不良商人的慣用伎倆。把其他地方買來的廉價隕石，拿到價值較高的隕石墜落現場，假裝發現然後高價出售。舉例來說，2010年的西寧隕石，「埋雷」後身價暴漲幾十甚至幾百倍。還有一些，連「雷」都懶得埋了，直接用煤渣、爐渣或者樹脂來造假。

在外尋找這麼久的時間，如遇上知己的獵人，身體會不由自主向前擁抱。（馬鑫攝）

2017年，四川成都珠寶展驚現「香格里拉隕石」，據說一克可以賣到20萬人民幣。消息傳出不久，就出現了大反轉。「因為隕石是假的！」

事實上，「隕石獵人這個神聖職業，在國外存在了百年，現在卻被人玷污了！」梁飛憤懣說，「其實哪怕是真隕石，高價值的也是極少數，大多數才幾塊錢一克。」真正熱愛隕石的人，奉獻了自己的大多數時間精力，不畏生死，是為了收藏，是因為痴迷和執著，而不是做這些勾當。

「不過，現在好些了」，2016年，「中國隕石打假聯盟」成立，有150名隕石愛好者和「獵人」加盟其中。所有中國「追星獵人」希望，透過自己的一點努力，還中國隕石圈一股清風，為「隕石獵人」正名，也讓這市場能夠永續發展。