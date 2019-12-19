《魔雪奇緣2》帶動「Elsa熱」　中國爸媽瘋幫兒女取英文名

迪士尼大片《魔雪奇緣2》（大陸和台灣翻譯為《冰雪奇緣2》）在中國大陸已經超過7.8億人民幣票房，火熱程度遠遠超過前作。受電影影響，其女主角的英文名Elsa（艾莎）也在內地大受歡迎，還出現了學校裡一個班有15個女生叫艾莎的情況。

有英語老師表示，從《魔雪奇緣2》上映到現在，班裏已經有15個女生改了英文名字叫做「Elsa」，上課再也不能點名了。

艾莎（左）與安娜的姊妹情深是電影一大重點。（網絡截圖）

中國爸媽愛取英文名

其實，不只是中國兒女愛取流行的英文名，中國父母也愛幫兒女取英文名，但常常沒有什麼好主意。在網絡上，「奇怪的英文名字」是中國兒女共通的痛，女性的「Candy」甚至「Sugar」，男性的「Lightning」、「Dragoon」，還有用水果、用職業來取英文名的。父母幫寶貝小孩取英文名的時候希望他未來能夠「國際化」，但沒想到外國人聽到這些名字可能會很疑惑。

有時候，孩子的英文名會是英文課老師取的，有些外國人老師第一次碰上的時候，還會覺得「責任重大」。不過，有些老師會有固定的命名錶，一年一年的學生都是同樣的名字；也有些老師乾脆做成「籤筒」，讓學生自己抽出來。如果很多人都是這樣決定他們的英文名字，難怪網絡上的年輕人總會抱怨他們的英文名字了。

2015年，一個15歲的英國小女孩碧（Beau Jessup）創辦了「特別命名」（Special Name）公司，服務需要幫寶寶取名英文姓名的華人父母。根據碧的估計，直到2019年，現在19歲的她已經幫超過67萬個寶寶命名，收益超過40萬美元。

著名漢學家費正清。（網絡圖片）

外國人也會取中文名

不過，中國爸媽愛幫寶寶取英文名，來中國的外國人常常也會幫自己取一箇中文名，都是希望能夠更好的融入不同文化的社會裏。

20世紀中期，美國的許多「中國通」就都有中文名字，特別是常常與中國人來往的外交官與漢學家等等，包括費正清（John King Fairbank，漢學家，1907年至1991年）、司徒雷登（John Leighton Stuart，駐華大使，1876年至1962年）、賽珍珠（Pearl Sydenstricker Buck，作家，1892年至1973年）等等著名人物。

其實在古代，來中國的外國人取箇中文名字是很正常的，例如明朝、清朝時期來中國的傳教士湯若望（Johann Adam Schall von Bell，1591年至1666年），清朝康熙年間來中國的南懷仁（Ferdinand Verbiest，1623年至1688年）甚至還取了「字」的敦伯，一字勛卿。

取名是人生大事

不管是中國爸媽幫寶寶取英文名，還是外國人取中文名，其實都是希望更容易被不同文化、不同語言的人群接納，在國際社會中有更好的發展。不過，近年來也開始直接用原本名而不另外取英文名的討論，許多留學生也遇過外國人好奇「為何你不用自己本名？」類似疑問的經驗。用本名除了可以名字解釋名字背後的意義，也可以介紹自己國家的命名文化，在講究獨特性多元文化的現代社會，反而也成為另外一種與國際接軌的方式。